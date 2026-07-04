Motorista morre afogado ao buscar ajuda após carro cair em represa de Pinheiros

Um homem de 27 anos morreu afogado após o carro em que dirigia cair em uma represa na região de São João do Sobrado, zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (4). Além dele, estavam no veículo duas mulheres de 20 e 22 anos. Eles voltavam de uma festa no município de Montanha.
A passageira de 22 anos relatou que o grupo seguia por uma rota alternativa indicada pelo sistema de GPS, utilizando a rodovia que liga São João do Sobrado ao Córrego do Oratório, em Nova Venécia. Em determinado momento, o motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo saísse da pista e caísse na água.
Os três conseguiram sair do carro. As mulheres ficaram na parte de cima do automóvel, de onde passaram a pedir socorro. Elas relataram aos policiais que o motorista disse que não sabia nadar, mas que tentaria alcançar a margem para buscar ajuda, entrando na água em seguida. No entanto, devido à neblina e à baixa visibilidade no local, ele não conseguiu identificar a direção correta da margem, indo em direção à parte mais funda da represa, onde acabou desaparecendo.
Moradores das proximidades acordaram ao ouvirem os pedidos de socorro das duas mulheres, realizaram o resgate das duas e acionaram imediatamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
O motorista ficou mais de 3 horas desaparecido, então a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vitória foi chamada ao local. Após as buscas, a vítima foi encontrada.
A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta de 13h. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil (PC) informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros.