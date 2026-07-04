Motorista morre afogado ao buscar ajuda após carro cair em represa de Pinheiros

O motorista ficou mais de 3 horas desaparecido, então a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vitória foi chamada ao local. Após as buscas, a vítima foi encontrada.





A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta de 13h. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.