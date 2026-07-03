Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica

A tia da vítima, Sirlene Souza, contou que Mário ajudava muito a mãe, que tem um problema grave no joelho, e que os dois ficaram ainda mais unidos após a perda do irmão mais velho dele.





"A mãe perdeu outro filho, o irmão dele, recentemente. O Mário era muito legal, simpático, não tinha inimigo, era dedicado à mãe. Vai ficar uma saudade", frisou a tia.





A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista foi embora do local após receber ameaças. Mais detalhes sobre o caso foram solicitados à Polícia Civil. Quando as informações chegarem, o texto será atualizado.





*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.