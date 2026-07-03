Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Um motociclista de 20 anos, identificado como Mário Vieira Mendes, morreu em um acidente envolvendo um caminhão no quilômetro 288 da BR 101, trecho conhecido como Rodovia do Contorno, em Cariacica, na noite de quinta-feira (2). A via no sentido Serra chegou a ser interditada logo após a colisão, às 17h, mas foi liberada por volta das 20h30.
Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o caminhão seguia do município da Serra para Cariacica. Na altura do bairro Padre Mathias, o condutor fez um balão para entrar a esquerda, momento em que a moto, que ia no sentido Serra, bateu no automóvel.
Jovem dedicado à mãe
A tia da vítima, Sirlene Souza, contou que Mário ajudava muito a mãe, que tem um problema grave no joelho, e que os dois ficaram ainda mais unidos após a perda do irmão mais velho dele.
"A mãe perdeu outro filho, o irmão dele, recentemente. O Mário era muito legal, simpático, não tinha inimigo, era dedicado à mãe. Vai ficar uma saudade", frisou a tia.
A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista foi embora do local após receber ameaças. Mais detalhes sobre o caso foram solicitados à Polícia Civil. Quando as informações chegarem, o texto será atualizado.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.