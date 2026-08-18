Mulher é encontrada morta dentro de casa em Linhares; causa será investigada

Uma mulher de 53 anos, identificada como Maria Silvana dos Santos, foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, a vítima passou por manobras de reanimação, mas não resistiu.





Uma equipe da Polícia Científica foi acionada e, em uma análise preliminar, não identificou sinais evidentes de violência no corpo da vítima. O celular de Maria e outro aparelho telefônico encontrados na residência foram recolhidos para perícia e poderão auxiliar nas investigações.





O caso é investigado pela Delegacia de Linhares. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, a Polícia Civil aguarda o laudo do Serviço Médico Legal (SML) para identificar a causa da morte.