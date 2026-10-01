Vila Velha promove feira de adoção de cães e gatos no sábado (3)

Quem deseja adotar um cão ou gato terá uma oportunidade neste sábado (3). A Prefeitura de Vila Velha promove uma ação de adoção responsável no Santuário do Divino Espírito Santo, no Centro da cidade. Os animais disponíveis já passaram por cuidados veterinários e estão castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.





Para adotar, é necessário apresentar documento com foto e CPF, além de passar por uma avaliação da equipe de Bem-Estar Animal. A iniciativa integra as ações de conscientização sobre proteção e guarda responsável de animais, em referência ao Dia Mundial dos Animais e a São Francisco de Assis, tradicionalmente associado à causa animal.





A secretária de Meio Ambiente, Maria do Carmo Novaes, destaca que a adoção deve ser acompanhada de responsabilidade por parte dos tutores.





"A adoção envolve uma decisão responsável e o compromisso com os cuidados necessários ao longo da vida do animal. A iniciativa também é uma oportunidade para orientar a população sobre a importância da guarda responsável", afirmou.





Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.