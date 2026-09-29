Acidente entre moto e caminhão deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

Um motociclista ficou gravemente ferido após bater de frente com um caminhão no início da tarde desta terça-feira (29), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um passageiro que estava na moto também ficou ferido.





Segundo a Polícia Militar, a motocicleta era ocupada por duas pessoas e estava sem placa de identificação. Testemunhas disseram aos policiais que o condutor teria olhado para trás para cumprimentar uma pessoa que passava pela rua. Nesse momento, ele perdeu o controle da moto, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão.





O motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O passageiro teve uma lesão no ombro e ficou em observação médica.