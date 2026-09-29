Loteadora lança empreendimento na Ponta da Fruta, em Vila Velha, com lotes a partir de R$ 170 mil

Vila Velha vai ganhar um novo loteamento com foco no perfil econômico. Com previsão de lançamento para o dia 17 de outubro, o Aroeira Parque ficará localizado próximo ao Balneário Ponta da Fruta e vai contar com 411 lotes, distribuídos em 29 quadras, em uma área total de 306 mil metros quadrados.





O lançamento integra a linha de entrada dos empreendimentos da Vaz Desenvolvimento imobiliário e terá um valor geral de vendas (VGV) de R$ 90 milhões. Com preços a partir de R$ 170 mil, os lotes poderão ser adquiridos com possibilidade de pagamento em até 240 parcelas com entrada de 7% do valor total.





Segundo a diretora comercial, Cristiane Vaz, para pagamentos à vista, é oferecido um desconto de 10%. Em parcelas de até 12 meses o desconto será de 5%, com 24 parcelas o preço será fixo, sem acréscimos. Todos os lotes serão colocados à venda em uma única fase, sendo entregues aos compradores aos três anos após o início das obras.





“Já temos corretores nos bairros próximos, captando clientes. Alguns, inclusive, têm mais de 52 cadastros de interessados com a documentação pronta para comprar quando abrirem as vendas. A procura está grande, antes mesmo da abertura oficial das vendas”, acrescenta.