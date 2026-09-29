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Foco no econômico

Loteadora lança empreendimento na Ponta da Fruta, em Vila Velha, com lotes a partir de R$ 170 mil

Loteamento Aroeira Parque, da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, terá 411 unidades de 250m² a 1.000m² com parcelamento em até 240 vezes

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 18:24

Públicado em 

29 set 2026 às 18:24
Emanoele Gobbi

Colunista

Emanoele Gobbi Emanoele Gobbi
Aroeira Parque, Vaz Desenvolvimento Imobíliário
Empreendimento terá 411 lotes, distribuídos em 29 quadras 
 Vaz Desenvolvimento Imobíliário/Divulgação

Vila Velha vai ganhar um novo loteamento com foco no perfil econômico. Com previsão de lançamento para o dia 17 de outubro, o Aroeira Parque ficará localizado próximo ao Balneário Ponta da Fruta e vai contar com 411 lotes, distribuídos em 29 quadras, em uma área total de 306 mil metros quadrados. 


O lançamento integra a linha de entrada dos empreendimentos da Vaz Desenvolvimento imobiliário e terá um valor geral de vendas (VGV) de R$ 90 milhões. Com preços a partir de R$ 170 mil, os lotes poderão ser adquiridos com possibilidade de pagamento em até 240 parcelas com entrada de 7% do valor total. 


Segundo a diretora comercial, Cristiane Vaz, para pagamentos à vista, é oferecido um desconto de 10%. Em parcelas de até 12 meses o desconto será de 5%, com 24 parcelas o preço será fixo, sem acréscimos. Todos os lotes serão colocados à venda em uma única fase, sendo entregues aos compradores aos três anos após o início das obras. 


“Já temos corretores nos bairros próximos, captando clientes. Alguns, inclusive, têm mais de 52 cadastros de interessados com a documentação pronta para comprar quando abrirem as vendas. A procura está grande, antes mesmo da abertura oficial das vendas”, acrescenta.

Segmento de entrada
Aroeira Parque, Vaz Desenvolvimento Imobíliário
Com preços a partir de R$ 170 mil, os lotes poderão ser adquiridos com possibilidade de pagamento em até 240 parcelas Vaz Desenvolvimento Imobíliário/Divulgação

Segundo o presidente da loteadora, Douglas Vaz, o Aroeira Parque chega em um momento em que há uma grande demanda por esse tipo de loteamento em Vila Velha, com foco no segmento econômico. “Como há muito tempo não é feito um loteamento econômico em Vila Velha, é esperada uma procura significativa por interessados”, acrescenta.  


Localizado na Rua Waldomiro Martins Ferreira, o empreendimento terá terrenos de 250 m² a 1.000 m², distribuídos por 29 quadras. Os lotes poderão ser utilizados tanto como áreas residenciais quanto como atividades comerciais. 


O loteamento terá a estrutura de um bairro planejado, pavimentação em piso intertravado (um pavimento feito de blocos que se encaixam, sem uso de argamassa), drenagem, redes de água e esgoto, iluminação pública, energia elétrica, meio fio, além de arborização e sinalização como parte da infraestrutura.

Lazer e preservação
Aroeira Parque, Vaz Desenvolvimento Imobíliário
 O projeto terá quatro áreas de lazer, totalizando 12,6 mil m² Vaz Desenvolvimento Imobíliário/Divulgação

Dos 306 mil m² do terreno, 87,3 mil m² serão destinados a áreas de preservação permanente (APP), segundo adiantou Douglas Vaz. O projeto terá quatro áreas de lazer, totalizando 12,6 mil m², com duas quadras de areia para beach tennis e futevôlei, academia ao ar livre, playground e espaço pet. O empreendimento também contará com 11,6 mil m² destinados a equipamentos comunitários, além de ciclovia, com pista principal de 26 metros que passa pela avenida. 


De acordo Vaz, o projeto foi planejado para acompanhar o crescimento da região de Ponta da Fruta, que reúne áreas verdes, ocupação urbana e proximidade com o litoral. “Ponta da Fruta tem características próprias, especialmente pela relação com o litoral e com a natureza, e nosso objetivo foi incorporar esses elementos ao projeto, preservando áreas e criando espaços qualificados de convivência”, afirma.

Aroeira Parque, Vaz Desenvolvimento Imobíliário
Dos 306 mil m² do terreno, 87,3 mil m² serão destinados a áreas de preservação permanente Vaz Desenvolvimento Imobíliário/Divulgação

*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Karine Nobre.

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