Dados ajudam a vender imóveis até 7 vezes mais rápido no ES, aponta pesquisa

A utilização de dados tem sido recorrente no mercado imobiliário, mostrando que cada vez mais esse setor busca se munir de conhecimento para planejar os próximos passos. E isso também tem chegado às vendas, ajudando a concluir negociações em um prazo menor do que a média nacional para concluir a venda de um imóvel, que é de 16 meses (cerca de 480 dias), segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).





É o que aponta um levantamento recente feito pela Resos, empresa de inteligência de dados voltada ao setor imobiliário capixaba. O estudo analisou 108 transações de imóveis localizados na Grande Vitória feitas por operações que utilizam o sistema e o prazo de conclusão destas ficou em uma média de 70 a 80 dias, ou seja, quase sete vezes menor que a média nacional.

“O dado ajuda a transformar a atuação dos profissionais do setor. Se antes o conhecimento do mercado era construído principalmente pela experiência e pelas relações mantidas ao longo da carreira, hoje o corretor também pode construir históricos de negociações, comparar imóveis semelhantes, verificar áreas privativas e acessar plantas dos edifícios antes de orientar compradores e vendedores”, avalia o fundador da Resos, Giuliano Martins.





Isso também impacta a definição do preço, segundo Martins, já que quando o imóvel entra no mercado, este geralmente chega com um valor acima do praticado em unidades semelhantes. “Com isso, perde o período inicial em que é visto como novidade e tende a receber menos contatos qualificados, podendo permanecer anunciado durante meses ou até anos”, acrescenta.





A mudança tende a influenciar um novo comportamento dos profissionais, já que muitos corretores vão passar a avaliar com mais cuidado suas captações. “O corretor conhece o mercado, percebe o comportamento dos compradores e entende as particularidades de cada região. O dado permite comprovar essa percepção e apresentar uma análise mais consistente ao cliente, em vez de simplesmente pedir para ele acreditar no que o corretor está falando”, afirma.