Dados ajudam a vender imóveis até 7 vezes mais rápido no ES, aponta pesquisa

A utilização de dados tem sido recorrente no mercado imobiliário, mostrando que cada vez mais esse setor busca se munir de conhecimento para planejar os próximos passos. E isso também tem chegado às vendas, ajudando a concluir negociações em um prazo menor do que a média nacional para concluir a venda de um imóvel, que é de 16 meses (cerca de 480 dias), segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).
É o que aponta um levantamento recente feito pela Resos, empresa de inteligência de dados voltada ao setor imobiliário capixaba. O estudo analisou 108 transações de imóveis localizados na Grande Vitória feitas por operações que utilizam o sistema e o prazo de conclusão destas ficou em uma média de 70 a 80 dias, ou seja, quase sete vezes menor que a média nacional.
“O dado ajuda a transformar a atuação dos profissionais do setor. Se antes o conhecimento do mercado era construído principalmente pela experiência e pelas relações mantidas ao longo da carreira, hoje o corretor também pode construir históricos de negociações, comparar imóveis semelhantes, verificar áreas privativas e acessar plantas dos edifícios antes de orientar compradores e vendedores”, avalia o fundador da Resos, Giuliano Martins.
Isso também impacta a definição do preço, segundo Martins, já que quando o imóvel entra no mercado, este geralmente chega com um valor acima do praticado em unidades semelhantes. “Com isso, perde o período inicial em que é visto como novidade e tende a receber menos contatos qualificados, podendo permanecer anunciado durante meses ou até anos”, acrescenta.
A mudança tende a influenciar um novo comportamento dos profissionais, já que muitos corretores vão passar a avaliar com mais cuidado suas captações. “O corretor conhece o mercado, percebe o comportamento dos compradores e entende as particularidades de cada região. O dado permite comprovar essa percepção e apresentar uma análise mais consistente ao cliente, em vez de simplesmente pedir para ele acreditar no que o corretor está falando”, afirma.
Épura renova certificações de processos construtivos
A Construtora Épura obteve a renovação das certificações de gestão de qualidade ISO 9001 e do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). Auditados por organismos independentes, os selos cobrem desde a gestão administrativa até as fases de execução, entrega e pós-obra da empresa. Segundo o diretor-executivo Otávio Reginato, a manutenção dos padrões normativos integra o sistema de planejamento e acompanhamento técnico contínuo dos empreendimentos.
A Invite Inc. reservou um módulo exclusivo voltado a serviços de bem-estar e atividades físicas no Manami Ocean Living, empreendimento localizado na Península de Guaibura, na Enseada Azul, em Guarapari. A estrutura reúne academia, sauna, hidromassagem, salas de massagem e áreas de descanso integradas ao paisagismo e à iluminação natural da região.
Segundo a construtora, o projeto arquitetônico prevê soluções de baixo impacto ambiental para a preservação das características naturais da área, que se situa entre as praias de Guaibura e Peracanga. Para a CEO da Invite, Cecília Zon, a decisão de reservar um módulo inteiro para o Wellness traduz uma visão de bem-estar que vai além da estrutura oferecida pelo empreendimento.
“Quando concebemos o Manami, entendemos que viver bem não está restrito ao apartamento. É poder se exercitar, relaxar, contemplar o mar e estar próximo da natureza. Foi por isso e também entendendo o contexto da região, que carece de um espaço voltado para exercícios físicos, que o Wellness ganhou um módulo inteiro e uma localização muito especial, onde o mar acompanha a paisagem do nascer ao pôr do sol”, afirma.
Residencial Vitale alcança 95% de vendas
O Residencial Vitale, da Cobra Engenharia, localizado no bairro Santa Inês, em Vila Velha, já está com 95% das unidades vendidas. O empreendimento, de torre única, conta com apartamentos de 1 e 2 quartos, com ou sem suítes, com áreas privativas de 55,58m² a 59,52m² e todas com varanda. Para Joacyr Meriguetti, CEO da Cobra, Santa Inês é um dos bairros que mais crescem e se valoriza em Vila Velha.
O Creci-ES e o Instituto do Conhecimento abriram inscrições para o curso de certificação “Corretor Master”, voltado a profissionais que atuam no setor, incluindo corretores, advogados e gestores de locação.
Segundo o corretor imobiliário e colunista de Imóveis A Gazeta, Sergio Junger, coordenador do curso, a formação foi desenvolvida para suprir as demandas práticas do mercado que não são contempladas no curso básico de Técnico em Transações Imobiliárias (TTI).
“Essa é uma certificação inédita e pioneira no mercado imobiliário, em termos de Brasil, pois é um conteúdo baseado em duas pós-graduações: uma em gestão imobiliária e outra em Direito Imobiliário, mas com a carga horária reduzida”, explica.
Com carga horária total de 100 horas/aula, as atividades serão realizadas de setembro a dezembro de 2026, das 17h às 20h, no auditório do Creci-ES. O curso é formatado em módulos integrados e sequenciais, cobrindo o planejamento e a execução das operações imobiliárias.
A grade curricular abrange temas como fundamentos estratégicos, inteligência emocional, administração de condomínios, marketing, negociação, incorporações imobiliárias, gestão de locação, avaliações, legislação imobiliária, direito do consumidor e ferramentas digitais. As aulas serão ministradas por especialistas de cada área, como Claudionor Brandão, Daniele Guidoni, Ubiratan Miranda, Gilmar Custódio, Pepe Marques, Diovano Rosetti e Ary Bastos e o próprio Junger.
Ao término das disciplinas, os alunos que concluírem o programa receberão o certificado de “Especialista Master do Mercado Imobiliário”, emitido diretamente pelo Creci-ES.
GS Construtora lança projeto permanente de relacionamento com corretores
A GS Construtora realizou, no final de agosto, a primeira edição do GS Conecta, evento voltado ao reconhecimento e à premiação dos corretores de imóveis que registraram os maiores volumes de vendas da empresa. Durante o encontro, foram premiados os profissionais que alcançaram as três primeiras colocações no desempenho comercial do período.
Segundo o CEO da empresa, Eduardo Soares, o projeto GS Conecta passa a integrar a programação fixa da construtora. O projeto tem como objetivo estruturar um canal contínuo de aproximação e relacionamento com os corretores e imobiliárias responsáveis pela intermediação dos empreendimentos da marca.