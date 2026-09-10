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Sem credenciamento

Ferro-velho é interditado com veículos irregulares para desmontagem em Cachoeiro

Estabelecimento funcionava sem credenciamento para desmontagem e venda de peças; nenhum dos veículos tinha registro de furto ou roubo

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 12:57

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 set 2026 às 12:57
O estabelecimento não tinha credenciamento para atuar na desmontagem de veículos e na comercialização de peças usadas
Estabelecimento não era credenciado ao Detran|ES para atuar na desmontagem de veículos e na venda de peças usadas Crédito: Gustavo Ribeiro

Uma operação conjunta da Polícia Civil e do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) interditou um ferro-velho no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Esírito Santo, que funcionava sem credenciamento para desmontagem de veículos e comercialização de peças. Durante a fiscalização, foram encontrados 44 veículos no local.


Segundo o agente de trânsito do Detran|ES Leonardo Ludolfo, alguns dos veículos ainda constavam como ativos no sistema e estavam registrados em cidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Para serem desmontados e terem as peças comercializadas, os veículos precisariam estar devidamente baixados.


Apesar das irregularidades, nenhum dos veículos tinha registro de furto ou roubo, segundo o Detran|ES. A fiscalização também identificou problemas ambientais no estabelecimento, principalmente relacionados ao descarte de óleo.


O proprietário responderá a um processo administrativo e, segundo o Detran|ES, poderá ter os veículos e materiais devolvidos caso comprove a origem e a regularidade deles.

Os responsáveis pelo estabelecimento informaram ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta, que pretendem regularizar o local.

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