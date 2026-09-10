Tratado pelo fim de testes nucleares: letra morta ou esperança de paz?

Além da praticamente extinção dos testes nucleares, outro legado imediato do tratado, que não depende da ratificação plena, foi a criação de uma organização — chamada de CTBTO. A instituição concentra os esforços de monitoramento sísmicos, por exemplo. No papel, explica Bandarra, o funcionamento se justifica porque é uma comissão preparatória para que o tratado entregue em vigor. "Resolveu-se criar um modelo em que essa comissão já exerce a função da organização antes de ela existir", diz o cientista político. "Mas já há o monitoramento de um tratado que ainda não está em vigor. Isso é muito interessante."