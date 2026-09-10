Idoso é amarrado e ameaçado durante roubo em propriedade no ES

Um idoso de 78 anos foi amarrado e ameaçado com uma faca durante um roubo a uma propriedade na comunidade rural de São José, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (9). Segundo o relato da vítima à polícia, quatro homens encapuzados invadiram a casa e levaram R$ 45 mil, dois relógios, dois celulares e um revólver.





Segundo o idoso, que vive sozinho na propriedade, por volta das 22h, ele se levantou da cama após ouvir um barulho e se deparou com dois homens encapuzados e usando luvas dentro da casa. Ele teve os pulsos amarrados com um pano e foi obrigado a ficar sentado no quarto.





A vítima também relatou ter sido ameaçada com uma faca no pescoço e agredida com tapas na orelha enquanto os criminosos exigiam dinheiro e vasculhavam todo o imóvel.





Ainda de acordo com o relato, os outros dois suspeitos estavam na parte de baixo da casa. Eles conseguiram quebrar um cofre onde estavam guardados o revólver e os R$ 45 mil. Depois do roubo, os quatro fugiram e deixaram uma escada embaixo de uma das janelas da casa.





O idoso foi encontrado por um funcionário da propriedade, ainda amarrado e trancado no quarto, na manhã desta quinta-feira (10).





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.