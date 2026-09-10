Inmet emite dois alertas de tempestade para cidades do Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas amarelos de tempestade para cidades do Sul do Espírito Santo. O primeiro vale para esta quinta-feira (10) e o segundo para sexta-feira (11).





Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.