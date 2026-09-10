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Tempo

Inmet emite dois alertas de tempestade para cidades do Sul do ES

Avisos são válidos nesta quinta (10) e sexta-feira (11), com previsão de chuva de até 50 mm por dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 15:28

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

10 set 2026 às 15:28
Vitor Jubini | Arquivo A Gazeta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas amarelos de tempestade para cidades do Sul do Espírito Santo. O primeiro vale para esta quinta-feira (10) e o segundo para sexta-feira (11).


Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Cidades sob alerta de tempestade 

Quinta-feira (10)
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Divino de São Lourenço
  8. Dores do Rio Preto
  9. Guaçuí
  10. Ibitirama
  11. Itapemirim
  12. Iúna
  13. Jerônimo Monteiro
  14. Marataízes
  15. Mimoso do Sul

Sexta-feira (11)
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Divino de São Lourenço
  7. Dores do Rio Preto
  8. Guaçuí
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Jerônimo Monteiro
  12. Marataízes
  13. Mimoso do Sul
  14. Muqui
  15. Piúma
  16. Presidente Kennedy
  17. Rio Novo do Sul
  18. São José do Calçado
  19. Vargem Alta

⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193

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