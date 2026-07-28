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Vitor Gregório

Super El Niño: calor intenso no ES exige atenção de corredores e atletas

Grande parte dos episódios do Super El Niño provocam seca e aumento das temperaturas

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 17:49

Públicado em 

28 jul 2026 às 17:49
Vitor Gregório

Colunista

Vitor Gregório Vitor Gregório
É preciso ter atenção redodrada ao realizar os treinos de corrida ao ar livre por conta do Super El Niño
É preciso ter atenção redodrada ao realizar os treinos de corrida ao ar livre por conta do Super El Niño | Canva

Aumento das temperaturas, estiagem prolongada e irregularidade das chuvas. Esses são alguns dos efeitos do Super El Niño, fenômeno climático que deve atingir o Espírito Santo a partir de agosto, podendo permanecer durante o verão e se estender até o trimestre entre fevereiro e abril de 2027. Diante desse cenário, os corredores e praticantes de quaisquer atividades físicas ao ar livre devem ter bastante atenção e cuidado.


Os estudos meteorológicos foram apresentados durante uma reunião do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), desenvolvido pelo Governo do Espírito Santo com o objetivo de coordenar a força-tarefa de enfrentamento aos impactos do Super El Niño.


Antes de qualquer coisa, é importante detalhar o que é o Super El Niño. Ele acontece quando há um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Com isso, altera a circulação das massas de ar e, por consequência, o regime de chuvas em várias regiões do planeta.


Uma alternativa para escapar das altas temperaturas é realizar os treinos em uma esteira de academia
Uma alternativa para escapar das altas temperaturas é realizar os treinos em uma esteira de academia | Canva

O Espírito Santo está localizado em uma área de transição. Ainda assim, o histórico indica que grande parte dos episódios do Super El Niño provocam seca e aumento das temperaturas. Existe ainda a possibilidade de surgirem chuvas fortes e isoladas.


Com isso, é preciso ter atenção redodrada ao realizar os treinos de corrida ao ar livre. A presença do fenômeno, a partir das altas temperaturas e secas, podem causar desidratação e exaustão térmica. Por isso, é válido considerar o reajuste no horário dos treinos, visando um clima mais ameno; fazer uso constante do protetor solar; consumir bastante água (antes, durante e após os treinos); e se necessário, realizar os treinos em uma esteira de academia, que oferece um ambiente controlado.


Se atentar a esses pontos é fundamental para a saúde e qualidade de vida diante dos impactos que o Super El Niño pode causar no Espírito Santo e no Brasil.

Colunista

Vitor Gregório é jornalista e colunista de corrida no Se Cuida. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial do Se Cuida ou da Rede Gazeta.

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Vitor Gregório

Vitor Gregório Vitor Gregório

Formado em Jornalismo pela Universidade Vila Velha (UVV), já foi assistente de marketing e está em A Gazeta desde 2024. Há cerca de quatro anos na corrida de rua, conhece de perto a rotina de treinos, provas, pódios, medalhas e também os desafios de quem corre.

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