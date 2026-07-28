Aumento das temperaturas, estiagem prolongada e irregularidade das chuvas. Esses são alguns dos efeitos do Super El Niño, fenômeno climático que deve atingir o Espírito Santo a partir de agosto, podendo permanecer durante o verão e se estender até o trimestre entre fevereiro e abril de 2027. Diante desse cenário, os corredores e praticantes de quaisquer atividades físicas ao ar livre devem ter bastante atenção e cuidado.





Os estudos meteorológicos foram apresentados durante uma reunião do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), desenvolvido pelo Governo do Espírito Santo com o objetivo de coordenar a força-tarefa de enfrentamento aos impactos do Super El Niño.





Antes de qualquer coisa, é importante detalhar o que é o Super El Niño. Ele acontece quando há um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Com isso, altera a circulação das massas de ar e, por consequência, o regime de chuvas em várias regiões do planeta.



