Do ES para o Brasil: conheça marcas capixabas de suplementação esportiva

Os corredores que almejam alcançar grandes objetivos com a corrida de rua, necessitam, além de muito preparo, de uma alimentação adequada e sono de qualidade. Esses são fatores cruciais para uma boa performance esportiva. Paralelo a isso, um outro elemento chega pedindo passagem nesse contexto: a suplementação.





Opções no mercado não faltam. Uma delas é a Forcell, marca de suplementação esportiva que nasceu no Espírito Santo em maio de 2025. O seu carro-chefe? Gel de carboidrato. Atualmente, são 10 opções de sabores.





João Pedro Forlani, um dos idealizadores da empresa - Gabriela Cellia, sócia, também foi responsável pelo surgimento da Forcell -, conta que a marca veio a partir de uma dor.