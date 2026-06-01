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Vitor Gregorio

Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Tiago Emerich vai para a capital carioca junto de outros três amigos. O grupo sai do Espírito Santo na quarta-feira (3) e chega na sexta-feira (5)

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 17:47

Públicado em 

01 jun 2026 às 17:47
Vitor Gregório

Colunista

Vitor Gregório Vitor Gregório
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025 | Arquivo pessoal

O triatleta capixaba Tiago Emerich, de 43 anos, vai percorrer 500 quilômetros de bicicleta para correr os 42 quilômetros da Maratona do Rio. Com saída do Espírito Santo prevista para a próxima quarta-feira (3), Tiago planeja chegar no Rio de Janeiro na sexta-feira (5). E ele não estará sozinho nesse desafio. Outros três atletas o acompanham nessa jornada desafiadora.

É muito gostoso viajar pedalando, sentir a emoção de vivenciar a estrada e de conseguir desbravar longas distâncias

Tiago Emerich Triatleta

Tiago pratica triatlo - esporte de endurance que consiste em nadar, pedalar e correr - desde 2016. Mas sua relação com a corrida é anterior. Em 2014, teve a oportunidade de correr a sua primeira maratona da vida. Justamente a Maratona do Rio. Hoje, o capixaba vai para a sua oitava participação na Maratona do Rio.


“Venho me preparando há muito tempo. Já corri muitas maratonas, muitas distâncias de ultramaratona, pedalei bastante. Então, o meu preparo físico vem sendo construído. Tenho bagagem nas pernas que me permitem correr uma boa maratona.”


O atleta capixaba vai para o Rio de Janeiro de bike pela sexta vez. Em todas as oportunidades, Tiago monta um planejamento do percurso, levando em consideração paradas para alimentação, hidratação e descanso.

Triatleta Tiago Emerich durante viagem ao Rio de Janeiro de bicicleta
Triatleta Tiago Emerich durante viagem ao Rio de Janeiro de bicicleta | Arquivo pessoal

O grupo vai deixar o Espírito Santo na quarta-feira (3), por volta das 5h40 da manhã. A ideia é pedalar 250 km até a cidade de Campos, no Rio de Janeiro. “É o dia mais longo, muito difícil. Saio sem pressa. Geralmente eu chego lá (em Campos) no final da tarde mesmo, por volta de 5h30 da tarde”, comentou o atleta capixaba.


A primeira parada do grupo para se alimentar e se hidratar acontece após 100 km de pedalada. Todos vão preparados e abastecidos com isotônicos, géis de carboidrato, barrinhas de proteína, água, entre outros suplementos.


Mas Tiago conta que o mais importante é não perder tempo. São paradas estratégicas e rápidas. “Esse primeiro dia, se você vacilar, anoitece e você tá na estrada. É perigoso. O final ali para chegar em Campos é muito longe.”

Tiago Emerich viaja para o Rio de Janeiro de bicicleta para correr 42 quilômetros na Maratona do Rio
Tiago Emerich viaja para o Rio de Janeiro de bicicleta para correr 42 quilômetros na Maratona do Rio | Arquivo pessoal

Após chegar em Campos, o grupo se desloca para um hotel, previamente agendado, para descansar. No dia seguinte, quinta-feira (4), o planejado é deixar o local por volta das 7h30 da manhã. “A gente acorda quebrado e para começar a pedalar é difícil. Os primeiros 40 minutos são bem complicados, mas depois engata e começa”, destacou Tiago.


Com saída em Campos, o próximo destino dos atletas é Rio Bonito. Para chegar até a localidade, o grupo pedala por cerca de 195 km, algo perto de 10 horas de duração, levando em conta as paradas ao longo do caminho. “A gente anda quase 30 km/h (de velocidade média), se tiver em um dia bom, mas tudo depende do vento.”


Ao chegar em Rio Bonito, o grupo faz mais uma parada para descansar e dormir. Apesar de muito perto do Rio de Janeiro, optam pelo descanso para não enfrentar o trânsito intenso da capital carioca. “Ali é mais perigoso a noite. O trânsito é muito pior. Não vale a pena.”

O capixaba Tiago Emerich esteve no Rio de Janeiro em 2025 para correr a Maratona do Rio
O capixaba Tiago Emerich esteve no Rio de Janeiro em 2025 para correr a Maratona do Rio | Arquivo pessoal

A saída de Rio Bonito segue no mesmo ritmo de Campos. Aguardam o horário do café da manhã do hotel para se alimentar e iniciar o terceiro dia de pedalada. “Fica faltando muito pouquinho. Duas horas de bike. A gente vai tranquilo.”


Chegando no Rio de Janeiro, o grupo vai direto para o local da entrega do kit da Maratona do Rio para viver o clima da prova e encontrar com os outros corredores. “Vamos vivenciar esse momento, tirar fotos nos painéis. Eu faço questão de ir. É muito bacana.”


O triatleta conta que toda a jornada é muito representativa para sua vida, afinal, é algo que vai além do esporte. “Tento deixar um legado sobre a mobilidade urbana, sobre a questão da gente se cuidar, de poder vencer desafios, alcançar metas. A gente acha que é uma coisa de outro mundo, mas está aí ao nosso alcance.”


Colunista

Vitor Gregorio é jornalista e colunista de corrida no Se Cuida. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial do Se Cuida ou da Rede Gazeta.

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Vitor Gregório

Vitor Gregório Vitor Gregório

Formado em Jornalismo pela Universidade Vila Velha (UVV), já foi assistente de marketing e está em A Gazeta desde 2024. Há cerca de quatro anos na corrida de rua, conhece de perto a rotina de treinos, provas, pódios, medalhas e também os desafios de quem corre.

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