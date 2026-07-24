Corredores vão representar o ES no Troféu Brasil neste sábado (25)

Dois corredores vão representar o Espírito Santo no Troféu Brasil de Atletismo na distância de 5.000 metros neste sábado (25), às 17h35. A competição começou nesta quinta-feira (23) e segue até o domingo (26), no Ibirapuera, em São Paulo. Os capixabas Jeronimo Santanna, de 30 anos, e Jonilson Prates, de 42, conquistaram a vaga após a disputa do Campeonato Estadual de Atletismo Capixaba.
Jeronimo e Jonilson conseguiram a tão sonhada vaga para o Troféu Brasil no dia 31 de maio, quando foi realizado o campeonato no Espírito Santo. Jeronimo, campeão da prova, completou os 5.000 metros na pista de atletismo em 15 minutos e 10 segundos. O vice-campeão Jonilson finalizou no tempo de 15 minutos e 14 segundos. Ambos terminaram dentro do tempo limite para classificação, que é de 15 minutos e 15 segundos, e agora viajam para São Paulo em busca do pódio nacional.
“É minha primeira participação nessa competição (Troféu Brasil). E estou muito empolgado e feliz em estar indo participar desse grande evento”, destacou Jeronimo.
Assim como Jeronimo, Jonilson irá para a sua primeira participação na competição nacional. “Como é a minha primeira participação, a expectativa é fazer uma boa marca e conseguir um bom resultado”, comentou.
O ciclo de preparação para os corredores capixabas não foi nada fácil e exigiu bastante dedicação. Jeronimo, por exemplo, que concilia o trabalho e os treinamentos, contou que tem uma jornada extensa.
“Tento tirar o tempo livre para treinar e fico feliz de ter conseguido alcançar esses resultados. Eu me considero um atleta amador, porque eu vivo o dia a dia normal da pessoa comum que trabalha 8 horas por dia.”
Ciclo de treinamento intenso para a prova
Jonilson Prates relatou que trabalhou durante seis semanas para competir no Troféu Brasil e ainda teve uma adversidade no meio do caminho. “Treinamento específico para os 5.000 metros. Na última semana, tive uma inflamação no tendão do pé. Estou em tratamento e já estou em condições de competir”, reforçou.
Para Jeronimo Santanna não foi diferente. O capixaba comentou que os treinamentos ficaram mais intensos devido ao alto nível da competição nacional.
“Treinamento ficou mais pesado, o ciclo ficou mais intenso, porque o nível do Troféu Brasil é muito alto. O ciclo foi bem extenso e agora eu estou num período de recuperação para poder entregar o máximo nessa prova.”
O sonho do pódio no Troféu Brasil
O Troféu Brasil é uma das principais competições nacionais e reúne os melhores atletas do país. Por aí já é possível perceber o nível de disputa. Na edição de 2025, o atleta Jânio Varjão foi o grande campeão dos 5.000 metros. O mato-grossense completou a distância com o tempo de 14 minutos e 20 segundos.
O corredor Jeronimo está confiante e com expectativa alta para competir neste sábado. “Minha expectativa é alta, porque minha melhor marca nos 5.000 metros é 14 minutos e 44 segundos. Coisa de segundos de diferença (se comparado ao campeão de 2025).”
Jonilson também vem forte para a disputa e promete buscar um bom resultado na prova. “Tenho expectativa de conseguir um tempo entre 14:30 e 14:45.”
Colunista
Vitor Gregorio é jornalista e colunista de corrida no Se Cuida. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial do Se Cuida ou da Rede Gazeta.