Corredores vão representar o ES no Troféu Brasil neste sábado (25)

Dois corredores vão representar o Espírito Santo no Troféu Brasil de Atletismo na distância de 5.000 metros neste sábado (25), às 17h35. A competição começou nesta quinta-feira (23) e segue até o domingo (26), no Ibirapuera, em São Paulo. Os capixabas Jeronimo Santanna, de 30 anos, e Jonilson Prates, de 42, conquistaram a vaga após a disputa do Campeonato Estadual de Atletismo Capixaba.





Jeronimo e Jonilson conseguiram a tão sonhada vaga para o Troféu Brasil no dia 31 de maio, quando foi realizado o campeonato no Espírito Santo. Jeronimo, campeão da prova, completou os 5.000 metros na pista de atletismo em 15 minutos e 10 segundos. O vice-campeão Jonilson finalizou no tempo de 15 minutos e 14 segundos. Ambos terminaram dentro do tempo limite para classificação, que é de 15 minutos e 15 segundos, e agora viajam para São Paulo em busca do pódio nacional.





“É minha primeira participação nessa competição (Troféu Brasil). E estou muito empolgado e feliz em estar indo participar desse grande evento”, destacou Jeronimo.