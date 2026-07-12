Corrida pode envelhecer a pele? Veja cuidados para quem treina

Se você corre, ou minimamente circulou pelo universo da corrida, já se deparou com o seguinte questionamento: “correr envelhece?”. Essa é uma dúvida recorrente e, diante de tanta desinformação, se faz necessário apresentar os fatos sobre essa “polêmica”. A dermatologista Thayla Campostrini conta que a corrida, por si só, não envelhece.
“Na verdade, o exercício físico regular traz inúmeros benefícios para o organismo como um todo, incluindo a pele. O que acontece é que muitas pessoas associam a aparência de alguns corredores ao envelhecimento precoce, quando, na maioria das vezes, os verdadeiros responsáveis são fatores externos, principalmente a exposição excessiva ao sol sem proteção adequada”, destaca a profissional.
Portanto, a corrida não é responsável por fazer com que as pessoas envelheçam. O problema está nos hábitos que podem acompanhar a atividade física, como correr por longos períodos ao ar livre sem uso do protetor solar, boné ou outros cuidados que auxiliam na proteção do corpo.
De acordo com a dermatologista Sheila Espicalsky, muitas pessoas ainda acreditam nesse mito. Mas ainda não existem artigos que comprovem o aumento de flacidez por conta da corrida. “A ciência é clara: a corrida é uma grande aliada da saúde — inclusive da pele. Ela melhora a circulação, oxigena os tecidos e contribui para um aspecto mais saudável”, destaca.
Sheila explica que o que às vezes pode causar confusão nas pessoas é a perda rápida de gordura em quem emagrece bastante ou a falta de cuidados com a hidratação da pele. Mas a corrida por si só não faz envelhecer e tampouco aumenta a flacidez do corpo ou da face.
A percepção de que corredores parecem mais envelhecidos está relacionada à exposição solar acumulada ao longo dos anos. “Sabemos que o sol é o maior responsável pelo envelhecimento da pele, causando manchas, rugas, flacidez e perda de elasticidade”, comenta Thayla.
Além disso, segundo Thayla Campostrini, corredores que treinam de forma intensa costumam ter um percentual de gordura corporal mais baixo. Isso também pode acontecer na face. Quando há menos gordura no rosto, algumas regiões ficam mais marcadas, os sulcos podem se tornar mais aparentes e a face pode apresentar um aspecto mais envelhecido.
Outro ponto que merece destaque é que, após treinos longos ou provas, a pessoa pode estar desidratada, deixando a pele momentaneamente mais opaca e com aparência de cansaço. Mas isso não significa envelhecimento permanente.
A dermatologista Marisa Simon Brezinscki, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Espírito Santo (SBD-ES), segue na mesma linha de raciocínio. “A corrida não causa envelhecimento, isso é um mito. Corredores que por treinos muito intensos ou dietas tem percentual de gordura muito baixo podem ter um aspecto de rosto mais consumido (derretido), mas não causado pela corrida em si.”
Até o momento, não existem evidências científicas que comprovem que a corrida acelera o envelhecimento da pele. “Estudos demonstram que a atividade física regular melhora a circulação sanguínea, reduz processos inflamatórios do organismo, favorece a oxigenação dos tecidos e contribui para uma melhor renovação celular”, comenta Thayla Campostrini.
A prática da corrida contribui para:
Melhor oxigenação dos tecidos
Estímulo da renovação celular
Redução da inflamação no organismo
Controle do estresse, que influencia diretamente diversas doenças de pele
Melhora da qualidade do sono, fundamental para os processos de reparação celular
Equilíbrio metabólico e hormonal
Uma pele bonita começa de dentro para fora. E a prática regular de exercícios é uma das ferramentas mais importantes para isso
Thayla Campostrini Dermatologista
Cuidados simples podem fazer toda a diferença
Ter atenção aos cuidados com pele é essencial tanto no pré quanto no pós-treino. Marisa Simon reforça que é fundamental fazer a fotoproteção. “Roupas, bonés ou viseiras com FPU (proteção ultravioleta), filtro solar com FPS 50+ e evitar exposição solar entre 10 horas e 16 horas.”
Além disso, de acordo com a dermatologista Thayla, “após o treino, é importante lavar o rosto e o corpo para remover suor, oleosidade e resíduos acumulados durante a atividade física.”
A corredora Thatiana Tonasso conta que antes de realizar os seus treinos faz a aplicação de alguns produtos para a pele, visando o cuidado. “Lavo o rosto com uma espuma de limpeza, depois passo protetor solar e, em seguida, pó com proteção solar. Também passo protetor solar no corpo.”
Mas os cuidados com a pele não são tomadas apenas antes de correr. Thatiana destaca que após as corridas também se preocupa com a hidratação e proteção da pele. “Chegando em casa, lavo o rosto novamente com a espuma de limpeza, uso também bio sérum e vitamina C. Finalizo com protetor solar e pó compacto com proteção. No corpo passo hidratante.”
Colunista
Vitor Gregorio é jornalista e colunista de corrida no Se Cuida. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial do Se Cuida ou da Rede Gazeta.