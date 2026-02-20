Alimentos saudáveis: empresa do ES mira faturamento de R$ 1 bi até 2030

Sede da True, fabricante capixaba de suplementos, em Vitória. Crédito: Abdo Filho

Fundada em 2019, a capixaba True Source, de Vitória, especializada em suplementação e alimentação saudável, praticamente dobra de tamanho todos os anos. A meta, até 2030, é alcançar R$ 1 bilhão de faturamento. O empreendimento já vinha bem desde 2021, logo após o primeiro ano da pandemia, que foi muito ruim para o segmento, mas o negócio ganhou ainda mais tração de junho de 2024 para cá, quando a gestora Tarpon entrou na sociedade. Até agora, foram aportados R$ 50 milhões e mais R$ 100 milhões podem entrar nos próximos até 2030.

O grande passo no ganho de produção e produtividade da empresa está sendo dado em Aracruz, onde uma fábrica, que vai concentrar toda a produção, que hoje está espalhada. Estão sendo investidos R$ 40 milhões no parque fabril. "Estamos construindo um espaço que será capaz de comportar o crescimento que estamos estimando para os próximos anos, mas ela pode até dobrar de tamanho. Hoje, grande parte da nossa produção fica em um fabricante parceiro, em Nova Venécia, que é muito bom, mas estamos montando algo que nos dará enormes ganhos de produção e produtividade. Será muito relevante para o negócio", explicou Patrick Schilte, fundador e CEO da True Source.

O mercado brasileiro de nutrição, bem-estar e suplementação é estimado em R$ 12 bilhões. Até a década passada, era praticamente dominado por empresas estrangeiras. As brasileiras começaram a entrar forte (hoje são elas que dominam) a partir de 2018, quando o dólar estava muito alto (encarecendo o material de fora) e quando a Anvisa regulamentou o setor.

"Estamos muito animados com as perspectivas que se abrem. Hoje, temos mais de 200 funcionários, em São Paulo e Vitória, e a fábrica de Aracruz vai empregar mais de 60. O Espírito Santo nos oferece boas condições de distribuição para o resto do Brasil e a entrada da Tarpon, além de injetar recursos, nos deu força na governança, no planejamento estratégico e nos processos. Estamos prontos para crescer", assinalou Schilte.

