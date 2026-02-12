Indústria de embalagens investe em nova fábrica, na Serra

A capixaba Zegbox, fabricante de embalagens premium de papelão, está fazendo um investimento de R$ 10 milhões em um novo parque fabril, no Polo Industrial Piracema, na Rodovia do Contorno, Serra. A empresa, que triplicou o faturamento em 2025 e pretende repetir a dose em 2026, visa ter a infraestrutura necessária para suportar a expansão, pelo menos, até o final da década.

"Temos a única máquina de microondulado, a chamado onduladeira, do Espírito Santo. Não são muitas no Brasil. Trata-se de um equipamento que entrega uma embalagem premium, uma caixa gráfica que se comunica com muita força, que tem valor agregado. As marcas que são fortes no e-commerce e os restaurantes com delivery estão investindo forte nesse tipo de produto. O nosso crescimento vem e virá daí", explica Vinícius Bertolo, fundador da Zegbox.

O empresário está olhando para todo o Brasil, mas o foco está no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste. "Começamos a produzir para fábricas de sorvete, o food service é muito forte no nosso setor, e vamos buscar crescer no polo calçadista de Minas Gerais. Há também um amplo mercado de caixas específicas para gôndolas de supermercado, com o objetivo de chamar atenção para aquele produto. A nossa nova linha de produção, que começa a funcionar em agosto, vai permitir avançarmos em todas essas frentes".

Bertolo vem de uma família com tradição na indústria gráfica. Seu pai e tios tocam, desde 1991, a Formaset, uma das maiores e mais tradicionais empresas do segmento no Estado.

Máquina da Zegbox, fabricante de embalagens que fica na Serra. Crédito: Divulgação/Zegbox

