Rede Meridional rescinde contrato com o São Bernardo Samp

Hospital Meridional Praia da Costa: estrtura está sendo reformada. Crédito: Ricardo Medeiros

A Kora Saúde, dona da rede Meridional de hospitais, a maior do Espírito Santo, decidiu que não irá mais atender os clientes do plano de saúde São Bernardo Samp. São mais de 400 mil vidas no Estado. O São Bernardo Samp, que pertence à Athena Saúde, do Pátria Investimentos, já foi comunicado que, a partir do dia 1º de abril de 2026, todos os contratos celebrados entre os hospitais e o plano de saúde estarão integralmente rescindidos.

"A decisão ora comunicada é fundamentada em critérios técnicos, operacionais e estratégicos que norteiam o planejamento da Kora Saúde para o exercício de 2026 e anos subsequentes. Após extensa análise das parcerias comerciais e dos modelos contratuais vigentes, a Kora Saúde concluiu que a manutenção da relação contratual com a Samp não atende aos padrões de sustentabilidade operacional, equilíbrio financeiro e alinhamento estratégico necessários para a consecução de seus objetivos institucionais e assistenciais. A presente comunicação constitui aviso único e definitivo de não renovação e rescisão contratual", registra o documento assinado pelo presidente da Kora, Antônio Benjamim Neto, e enviado para o São Bernardo Samp.

Fundada em 2001, a Rede Meridional tem, hoje, sete hospitais em Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica e São Mateus. São 800 leitos e mais de dois mil médicos. O São Bernardo Samp, por sua vez, faz parte do grupo proprietário do Vitória Apart Hospital, São Bernardo Apart (em Colatina) e Vitória Apart Hospital Vila Velha (antigo Santa Mônica) e, em meados do ano passado, tinha 430 mil clientes em seu plano.

Não está no documento de rescisão, claro, mas quem pode se dar bem com a decisão, que reduz a rede hospitalar à disposição dos clientes do São Bernardo Samp, é o Meridional Saúde, plano do Meridional. A Unimed Vitória também está de olho na movimentação.

A Gazeta integra o Saiba mais