Meridional vai investir R$ 30 milhões em hospital de Vila Velha

Unidade do Hospital Meridional na Praia da Costa, em Vila Velha. Crédito: Ricardo Medeiros

A Kora Saúde, dona do Meridional, a maior rede de hospitais do Espírito Santo, decidiu ampliar o hospital da Praia da Costa, em Vila Velha. Serão investidos R$ 30 milhões. Serão construídos mais 70 leitos, chegando a 160. O grupo adquiriu um terreno ao lado da estrutura atual, mas a expansão será essencialmente vertical, com a construção de mais oito andares.

"Vila Velha é o segundo maior município do Espírito Santo e tem o maior número de clientes de planos de saúde do Estado. Enxergamos um potencial enorme de expansão na cidade, por isso, resolvemos fazer o investimento", explicou Antônio Benjamim Neto, CEO da Kora Saúde e fundador da Rede Meridional.

O mercado de saúde está mesmo movimentado em Vila Velha. Em junho passado, o Vitória Apart, que é da Athena Saúde (do Pátria Investimentos), assumiu o Hospital Santa Mônica, em Itaparica.

Perspectiva e como ficará a expansão do Meridional Praia da Costa. Crédito: Divulgação/Meridional

Fundada em 2001, a Rede Meridional tem, hoje, sete hospitais em Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica e São Mateus. São 800 leitos e mais de dois mil médicos. Em fevereiro deste ano, a companhia lançou a sua própria operadora, a Meridional Saúde. A saúde privada já é um dos maiores negócios do Brasil e continua atraindo o olhar dos investidores, afinal, a população está envelhecendo rapidamente e a média de gastos com saúde no país, inclusive por parte dos mais jovens, só faz crescer nos últimos anos. E o viés segue sendo de alta.

