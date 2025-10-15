Nova fase de complexo logístico, em Viana, fecha primeiro contrato

Galpão logístico triple A da Raizz Capital, em Viana. Crédito: Ramon Fagundes/VIP Drones

A capixaba Raizz Capital fechou o primeiro contrato de locação da expansão do seu complexo logístico, que fica às margens da BR 101, em Viana. A gaúcha Dalla Valle, que há mais de 50 anos atua nos segmentos de transporte e logística, vai operar no novo espaço. Outras negociações estão em fase final e devem ser anunciadas em breve.

A expectativa dos investidores é inaugurar a segunda fase do Raizz Viana no começo de dezembro. A nova área tem 33 mil metros quadrados e recebeu um investimento de R$ 70 milhões. Ao todo, o complexo tem 74 mil m² e recebeu um aporte de R$ 170 milhões. A primeira fase do Raizz Viana foi inaugurada em agosto de 2024 e chegou a 100% de ocupação nas primeiras semanas de operação.

O Espírito Santo, que tem ótima posição geográfica e incentivos fiscais bastante interessantes para o setor, vem se consolidando como um importante player nacional do comércio atacadista. O comércio distribuidor e atacadista, que já é um dos maiores negócios no Espírito Santo, com faturamento anual de R$ 152,6 bilhões, segue em franca expansão. Pelas contas do Sincades, entidade que representa as empresas do setor no Estado, são 3,6 milhões de m² de galpões logísticos de pé em território capixaba e mais 750 mil m² em construção. Ou seja, um aporte de R$ 1,5 bilhão em curso que aumentará em 20,8% a capacidade instalada de armazéns no Espírito Santo.

