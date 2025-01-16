Raizz Capital investe R$ 70 milhões na expansão de complexo logístico em Viana

"A rápida ocupação da primeira fase do Raizz Viana reflete a alta demanda por infraestrutura logística de qualidade no Espírito Santo. Com 100% de ocupação em apenas um mês, estamos confiantes de que a expansão para a segunda fase, que continuará a atender empresas que buscam otimizar as operações logísticas no estado”, afirma o sócio da Raizz Capital, Gabriel Checon.

A companhia olha para Viana - dentro da Grande Vitória e cortada por BR 101, BR 262 e muito em breve também por uma ferrovia (o ramal da Vitória-Minas que irá para o Sul do ES passará pelo município) - com muita atenção. “A praça de Viana é vista por nós com bons olhos, tanto que é nosso segundo empreendimento na região, onde já temos o empreendimento da Extrafruti e agora o Raizz Viana”, pontua Guilherme Nunes, sócio da Raizz Capital.