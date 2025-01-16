Raizz Capital investe R$ 70 milhões na expansão de complexo logístico em Viana

Inaugurado em agosto de 2024, o complexo logístico Raizz Viana, da capixaba Raizz Capital,
chegou a 100% de ocupação nas primeiras semanas de operação. Diante disso, os investidores darão início à segunda fase do empreendimento, um dos maiores do Espírito Santo, agora em janeiro. Ao todo serão 74 mil m² de área bruta locável, um investimento total de R$ 170 milhões. A ampliação, serão mais de 30 mil m² de galpões triple A (o que há de mais moderno no mercado), está prevista para ser entregue em setembro próximo e receberá um aporte de R$ 70 milhões.
"A rápida ocupação da primeira fase do Raizz Viana reflete a alta demanda por infraestrutura logística de qualidade no Espírito Santo. Com 100% de ocupação em apenas um mês, estamos confiantes de que a expansão para a segunda fase, que continuará a atender empresas que buscam otimizar as operações logísticas no estado”, afirma o sócio da Raizz Capital, Gabriel Checon.
A companhia olha para Viana - dentro da Grande Vitória e cortada por BR 101, BR 262 e muito em breve também por uma ferrovia (o ramal da Vitória-Minas que irá para o Sul do ES passará pelo município) - com muita atenção. “A praça de Viana é vista por nós com bons olhos, tanto que é nosso segundo empreendimento na região, onde já temos o empreendimento da Extrafruti e agora o Raizz Viana”, pontua Guilherme Nunes, sócio da Raizz Capital.
A desenvolvedora capixaba tem atuação nacional e parceria com gigantes como Amazon, JBS, Aurora e Friopeças. Além do Espírito Santo, a empresa desenvolve projetos logísticos em Estados como Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Mato Grosso e São Paulo. Em Santa Catarina, a Raizz está fazendo um investimento de R$ 120 milhões em um complexo logístico na região de Itajaí e Navegantes.