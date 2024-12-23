Opportunity vai lançar segunda fase de megaempreendimento em Vila Velha

"A primeira fase do projeto foi entregue em 2022, são duas torres Al Mare. Agora, depois de um ano de obras, estamos com a infraestrutura do bairro - ruas, saneamento, dados e parte elétrica - pronta, assim, podemos lançar a segunda fase do empreendimento. Em paralelo, estamos avançando nas negociações dos demais empreendedores que virão para compor o master plan, que engloba, hospital, hotel, área para eventos, entretenimento e outras operações. Vai ser algo importante não só para Vila Velha, mas para todo o Espírito Santo", explicou o empresário José Luiz Dantas, que é dono da UVV, e possui uma parcela importante da área que está sendo desenvolvida pelo Opportunity (a outra parte pertence à família Oliveira Santos).
As obras começam em janeiro e a primeira parte do mall será entregue em março de 2026. A primeira torre fica pronta em março de 2027. O centro comercial completo (o objetivo é ter uma boa oferta comercial e de serviços na largada do empreendimento) sai em março de 2030 e a terceira torre termina em 2031.
Para o projeto completo a estratégia do Opportunity é ter prédios próprios, caso dos lançamentos de janeiro, mas também abrir espaço para outras empresas do mercado imobiliário. Já há negociações em curso com gigantes do segmento.