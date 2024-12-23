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Mercado imobiliário

Opportunity vai lançar segunda fase de megaempreendimento em Vila Velha

Com 615 mil m² de área, o bairro planejado se desenvolverá ao longo de 20 anos. Serão investidos, a preços de hoje, R$ 7 bilhões no local

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 00:50

Públicado em 

23 dez 2024 às 00:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

O empreendimento Costa Nova está localizado no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha
O empreendimento Costa Nova está localizado no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Opportunity
O Opportunity vai lançar, no começo de 2025, a segunda fase do Costa Nova, do megaempreendimento imobiliário que está tocando na região do Jockey de Vila Velha. Com 615 mil m² de área, o bairro planejado se desenvolverá ao longo de 20 anos. Serão investidos, a preços de hoje, R$ 7 bilhões no local. A segunda fase terá três torres com 600 unidades de 2, 3 e 4 quartos e um mall com 3,8 mil m² de área bruta locável. O aporte nesta fase será de R$ 300 milhões.
"A primeira fase do projeto foi entregue em 2022, são duas torres Al Mare. Agora, depois de um ano de obras, estamos com a infraestrutura do bairro - ruas, saneamento, dados e parte elétrica - pronta, assim, podemos lançar a segunda fase do empreendimento. Em paralelo, estamos avançando nas negociações dos demais empreendedores que virão para compor o master plan, que engloba, hospital, hotel, área para eventos, entretenimento e outras operações. Vai ser algo importante não só para Vila Velha, mas para todo o Espírito Santo", explicou o empresário José Luiz Dantas, que é dono da UVV, e possui uma parcela importante da área que está sendo desenvolvida pelo Opportunity (a outra parte pertence à família Oliveira Santos).
As obras começam em janeiro e a primeira parte do mall será entregue em março de 2026. A primeira torre fica pronta em março de 2027. O centro comercial completo (o objetivo é ter uma boa oferta comercial e de serviços na largada do empreendimento) sai em março de 2030 e a terceira torre termina em 2031.
Para o projeto completo a estratégia do Opportunity é ter prédios próprios, caso dos lançamentos de janeiro, mas também abrir espaço para outras empresas do mercado imobiliário. Já há negociações em curso com gigantes do segmento. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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