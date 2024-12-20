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Economia

Agronegócio do ES bate todos os recordes e exportações superam os R$ 20 bi

O agro capixaba passa por um momento único de forte expansão dos volumes negociados com altas relevantes nos preços

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 00:50

Públicado em 

20 dez 2024 às 00:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha
Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Entre janeiro e novembro de 2024, as exportações feitas pelo agronegócio do Espírito Santo alcançaram US$ 3,3 bilhões (R$ 20,2 bilhões) para 123 países. Um recorde absoluto. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a expansão é de 71,1%. Números como estes não acontecem por acaso. O agro capixaba passa por um momento único de forte expansão dos volumes negociados com altas relevantes nos preços. A saca do café conilon, principal item da pauta, valia cerca de R$ 800 há um ano, hoje, está sendo negociado a mais de R$ 1,8 mil. Os dados foram compilados pela secretaria de Estado da Agricultura. 
"Os dados são fantásticos. Estamos com o melhor janeiro a novembro da série histórica e também tivemos o melhor novembro da história. Estamos tendo esses números extraordinários enquanto o Brasil está caindo um pouco, ou seja, trata-se de um fenômeno aqui do nosso Estado. Pela primeira vez na história o agronegócio está com 33% de participação no total exportado pelo Estado, e olha que aqui temos muito minério e pelotas de ferro", assinalou o secretário de Estado de Agricultura, Enio Bergoli.
O complexo do café - arábica, conilon e solúvel - bateu em US$ 1,98 bilhões em vendas, 60% do total. Foram 6,6 milhões de sacas de conilon, 491,1 mil sacas (equivalente) de solúvel e 657,3 mil de arábica, batendo em 7,75 milhões ao todo. Alguns pontos explicam isso aqui: quebra de safra na Ásia, melhora de qualidade e investimento pesado em sustentabilidade (com certificação e rastreabilidade).
As maiores variações de volume:
  1. Café em grãos: 77,6%
  2. Carne bovina: 59,5%
  3. Gengibre: 46,5%
  4. Mamão: 38,4%
  5. Café solúvel: 15,3%
  6. Álcool etílico: 10,4%

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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