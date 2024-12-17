Tribunal de Contas do ES autoriza leilão bilionário da Cesan

Por unanimidade os conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo autorizaram a Cesan
a tocar um enorme contrato de Parceria Público-Privada (PPP), que envolverá o serviço de esgoto de 43 municípios do Estado, entre eles está Vitória, e aportes de quase R$ 7 bilhões ao longo de 30 anos de contrato. Os conselheiros fizeram algumas observações, que devem ser acolhidas pela estatal do saneamento.
"Uma das observações feitas é o fato de a mesma empresa não poder levar os dois blocos que serão leiloados. Faremos exatamente isso. Estamos negociando com a B3 para que o leilão seja em fevereiro, mais tardar em março. O edital será publicado muito em breve", explicou Munir Abud, presidente da Cesan.
Hoje, as operações da Serra, Vila Velha e Cariacica já estão por conta de PPPs, todas elas tendo a Aegea à frente.