Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saneamento

Tribunal de Contas do ES autoriza leilão bilionário da Cesan

Trata-se de um enorme contrato de parceria público-privada que envolverá 43 municípios capixabas, entre eles Vitória, Aracruz e Guarapari, e aportes que se aproximam dos R$ 7 bilhões

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 03:50

Públicado em 

17 dez 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento Mulembá
Estação de Tratamento de Esgoto Mulembá, emVitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Por unanimidade os conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo autorizaram a Cesan a tocar um enorme contrato de Parceria Público-Privada (PPP), que envolverá o serviço de esgoto de 43 municípios do Estado, entre eles está Vitória, e aportes de quase R$ 7 bilhões ao longo de 30 anos de contrato. Os conselheiros fizeram algumas observações, que devem ser acolhidas pela estatal do saneamento.  
"Uma das observações feitas é o fato de a mesma empresa não poder levar os dois blocos que serão leiloados. Faremos exatamente isso. Estamos negociando com a B3 para que o leilão seja em fevereiro, mais tardar em março. O edital será publicado muito em breve", explicou Munir Abud, presidente da Cesan.

Veja Também

Cesan já definiu os prédios para a sua nova sede

Água de reúso: vencedora do leilão da Cesan quer usina de dessalinização no ES

Hoje, as operações da Serra, Vila Velha e Cariacica já estão por conta de PPPs, todas elas tendo a Aegea à frente.
Bloco 1
  • Investimento total: R$ 1,08 bi
  • Custo da operação: R$ 3,85 bi
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Apiacá
  5. Aracruz
  6. Atílio Vivácqua
  7. Barra do São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Conceição da Barra
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Ecoporanga
  17. Fundão
  18. Mantenópolis
  19. Marechal Floriano
  20. Muniz Freire
  21. Muqui
  22. Nova Venécia
  23. Pancas
  24. Pedro Canário
  25. Rio Novo do Sul
  26. Santa Leopoldina
  27. Santa Maria de Jetibá
  28. Santa Teresa
  29. São Gabriel da Palha
  30. São José do Calçado
  31. São Roque do Canaã
  32. Venda Nova do Imigrante
  33. Vila Pavão
  34. Vila Valério
  35. Vitória
Bloco 2
  • Investimento total: R$ 399,6 milhões
  • Custo da operação: R$ 1,39 bi
  1. Anchieta
  2. Afonso Cláudio
  3. Castelo
  4. Guarapari
  5. Ibatiba
  6. Irupi
  7. Iúna
  8. Viana

Veja Também

Casagrande vai a Lula defender proposta do ES para ferrovia

Grupo italiano investe R$ 30 milhões em logística no Espírito Santo

Parque logístico: desafios e oportunidades para o Sul do Espírito Santo

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Aracruz Economia Guarapari Vitória (ES) Cesan Saneamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados