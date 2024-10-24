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Negócios

Lucro líquido da Cesan dispara 43% em 2024

O montante dos três primeiros trimestres de 2024 já supera os R$ 173 milhões de todo o ano de 2023, que, até agora, é o melhor da história da estatal do saneamento

Públicado em 

24 out 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Estação de tratamento de água da CESAN em Vila Velha
Estação de tratamento de água da Cesan, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Cesan
A Companhia de Saneamento do Estado do Espírito Santo (Cesan) está tendo um desempenho financeiro histórico em 2024. Os dados mais recentes, publicados há pouco mostram que, até setembro, o lucro líquido da estatal ficou em R$ 191,05 milhões, 43,1% acima dos R$ 133,5 milhões do mesmo período do ano passado. O montante dos três primeiros trimestres de 2024 já supera os R$ 173 milhões de todo o ano de 2023, que, até agora, é o melhor da história da Cesan.
Dois fatores fundamentais explicam o bom resultado. O primeiro é o avanço, em 10,2%, das receitas com a prestação de serviços de água e esgoto. Saíram de R$ 949,03 milhões, em 2023, para mais de R$ 1 bilhão (R$ 1,04 bi), em 2024. O segundo é a queda nas despesas operacionais, apesar da prestação dos serviços ter crescido: de R$ 244,4 milhões para R$ 238 milhões (-2,6%).
"Temos adotado uma série de medidas para aumentar a eficiência da empresa, que passa pela redução dos gastos e pelo incentivo dado para que os fornecedores também melhorem a eficiência. Por isso o resultado operacional melhorou tanto. Esses ajustes permitiram um aumento expressivo na lucratividade", explicou Munir Abud, presidente da Cesan.
Lucro líquido da Cesan dispara 43% em 2024

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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