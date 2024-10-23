Espírito Santo tem oportunidade única de deixar a "agenda velha" para trás

BR 262: a principal ligação rodoviária entre Espírito Santo e Minas Gerais atravessa uma região muito montanhosa, tem um traçado sinuoso, portanto, de difíceis (e caras) intervenções de engenharia. Por duas vezes o governo federal tentou conceder a via à iniciativa privada, nenhum interessado apareceu. A reserva de R$ 2,3 bilhões para aportar na rodovia vai ser um relevante empurrão, o recurso será 100% destinado ao trecho de cerca de 200 quilômetros que corta o Estado. O Dnit já encomendou o projeto executivo, que deve ser entregue até julho do ano que vem. Ainda não há data para a obra, mas pelo menos já se sabe de onde virá o dinheiro (e não é de Brasília).