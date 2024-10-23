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Logística

Espírito Santo tem oportunidade única de deixar a "agenda velha" para trás

Os gargalos capixabas de infraestrutura - portos, rodovias, aeroporto e ferrovias - foram debatidos por tanto tempo que viraram a chamada "agenda velha".  Felizmente o cenário vem mudando

Públicado em 

23 out 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 05/03/2020 - ES - Domingos Martins - Trecho da BR - 262, km 27, Domingos Martins, onde houve deslizamento causado pelas chuvas - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Trecho da BR 262, na serra de Domingos Martins Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo
Há muitos anos o Espírito Santo vem brigando por melhorias em sua infraestrutura de transportes. Muito bem localizado geograficamente, não é de hoje que a vocação logística é tida como alavanca econômica fundamental para o Estado no longo prazo. Para isso, entretanto, é preciso ter estrutura em todos os modais: aéreo, ferroviário, rodoviário e marítimo. Essas estruturas são caras e dependem de muita articulação, política e econômica, para se viabilizarem.
Diante deste cenário, apesar das vantagens competitivas naturais, o Estado padeceu. Por tanto tempo que a agenda de investimentos acabou sendo convencionada como "agenda velha". A tal agenda é (ou era) composta assim: Aeroporto de Vitória, BR 101, BR 262, Porto de Vitória e ferrovias. Aos trancos e barrancos as soluções têm chegado. A notícia de que R$ 2,3 bilhões do acordo de Mariana irão para a 262 capixaba é mais um relevante avanço. Claro, tudo depende de muita atenção e, em se tratando de Brasil (vide as reviravoltas da 101), as coisas podem mudar, mas, hoje, o Espírito Santo encontra-se em uma posição única, em décadas, de estar muito perto de deixar a "agenda velha" para trás. Entenda:
Aeroporto de Vitória: depois de 15 anos em obras, o complexo foi reinaugurado em março de 2018. Hoje, sob a administração da Zurich Airport do Brasil, é considerado um dos melhores terminais do país.
BR 101: concedida à EcoRodovias desde 2013, a principal rodovia do Espírito Santo foi devolvida à União em 2022. Depois de uma articulação feita entre governo federal e Tribunal de Contas da União, uma renegociação inédita foi feita com a concessionária e a retomada já está sacramentada. A expectativa é de que as obras, principalmente no Norte do Estado, acelerem a partir do ano que vem.
Porto de Vitória: concedido à iniciativa privada, Vports, desde o final de 2022, o Espírito Santo tem, hoje, a única autoridade portuária privada do Brasil. O complexo vem passando por melhorias e o ritmo de assinatura de novos contratos com operadores acelerou nos últimos dois anos. Aqui cabe um adendo muito relevante: até 2013, apenas portos públicos podiam operar cargas de terceiros, a lei mudou e o Espírito Santo passou a ser foco de investidores da área. Portocel, de Cenibra e Suzano, que era dedicado a cargas florestais, está em ampliação. No ano que vem, o Grupo Imetame, de Aracruz, vai inaugurar o seu porto, em Barra do Riacho. Em Presidente Kennedy, o Porto Central deve ter novidades para breve. Ou seja, até 2013, o Porto de Vitória era a única opção, agora, o cenário mudou e os investimentos privados estão vindo com força, desatando um nó que era complicado.

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BR 262: a principal ligação rodoviária entre Espírito Santo e Minas Gerais atravessa uma região muito montanhosa, tem um traçado sinuoso, portanto, de difíceis (e caras) intervenções de engenharia. Por duas vezes o governo federal tentou conceder a via à iniciativa privada, nenhum interessado apareceu. A reserva de R$ 2,3 bilhões para aportar na rodovia vai ser um relevante empurrão, o recurso será 100% destinado ao trecho de cerca de 200 quilômetros que corta o Estado. O Dnit já encomendou o projeto executivo, que deve ser entregue até julho do ano que vem. Ainda não há data para a obra, mas pelo menos já se sabe de onde virá o dinheiro (e não é de Brasília).
Ferrovias: este é, atualmente, o grande desafio posto. Hoje, a única ligação ferroviária operacional do Espírito Santo é a Ferrovia Vitória-Minas, que pertence à Vale. O Estado trabalha em duas frentes: melhorar o escoamento de cargas pela Vitória-Minas e viabilizar a construção de uma ferrovia até a cidade do Rio de Janeiro. Sobre as cargas pela Vitória-Minas, a ideia é melhorar a eficiência da Ferrovia Centro Atlântica (corta oito estados e conecta-se à Vitória-Minas na Grande Belo Horizonte) e trazer mais movimento vindo do Brasil Central (agro) para os terminais portuários capixabas. A operação está com a VLI Logística, a concessão do serviço vence em 2026 e a companhia quer a renovação antecipada. O debate está em pleno curso. Na ponta do Rio de Janeiro, há outra discussão em andamento. O governo do Estado conseguiu, junto ao Ministério dos Transportes, a garantia de que a Vale fará o ramal entre Grande Vitória e Anchieta (Ubu). O maior desafio está em levar o projeto mais à frente, até o Rio. Importante frisar que na região de divisa entre os dois estados há grandes projetos portuários: Açu, já em operação, em São João da Barra (RJ), e o Porto Central, projeto de grande porte previsto para Kennedy. Se a ferrovia chegasse a estes dois complexos já seria uma grande vitória. Bom sempre lembrar que ferrovia e porto precisam funcionar bem e juntos.
A "agenda velha" das obras de infraestrutura do Espírito Santo pode se transformar em página virada. Vamos torcer (e cobrar).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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