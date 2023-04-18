Aeroporto de Vitória é eleito o segundo melhor do país e o mais pontual

Saguão de embarque no Aeroporto de Vitória Crédito: Vanessa Ferreira/Zurich Airport

O Aeroporto de Vitória foi eleito o segundo melhor do Brasil e o mais pontual em sua categoria, na premiação mais importante do setor no Brasil, promovida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), por meio do Ministério dos Portos e Aeroportos.

O terminal da capital capixaba obteve a segunda maior média de satisfação geral dos passageiros, independentemente da categoria, entre os 20 maiores aeroportos pesquisados ao longo de todo o ano de 2022. Vitória alcançou a nota 4,67, em uma escala que vai de 1 a 5. Em 2021, o aeroporto do Espírito Santo havia ficado na terceira posição, com nota 4,59.

A liderança do ranking ficou com o Aeroporto Internacional de Florianópolis, sendo que ambos são administrados pela Zurich Airport Brasil. A cerimônia de premiação “Aviação + Brasil 2023” aconteceu nesta terça (18), em Brasília, e reconheceu os aeroportos que se destacaram na qualidade dos serviços prestados aos passageiros. Ao todo, 90 mil usuários foram ouvidos.

O Aeroporto de Vitória também recebeu o troféu de aeroporto mais pontual na categoria até 5 milhões de passageiros. A limpeza do terminal foi destaque na avaliação dos passageiros em Vitória com nota 4,77 nesse item, também na escala que vai de 1 a 5.

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Outros pontos que contribuíram de forma significativa para a conquista do segundo lugar pelo aeroporto de Vitória estão o processo de inspeção de segurança com nota 4,63 e a satisfação dos passageiros com o conforto da sala de embarque com nota 4,5.

“Nosso compromisso com a excelência está presente nos detalhes de toda a operação. Ter Vitória na segunda colocação e receber o reconhecimento de aeroporto mais pontual em sua categoria são evidências da consistência do trabalho de todo o nosso time, focado em entregar a melhor experiência aos nossos passageiros”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Os entrevistados avaliaram 17 itens de infraestrutura, atendimento e serviços, que envolvem a experiência do passageiro e englobam processos aeroportuários, como inspeção de segurança e serviços como Wi-Fi, limpeza, conforto térmico, disponibilidade de tomadas e avisos sonoros aos passageiros.