Voo barulhento da meia-noite está com os dias contados no ES?

O novo avião cargueiro daTotal Express foi visto no pátio do Aeroporto de Vitória na última véspera de Natal (24) Crédito: Leitor | A Gazeta

É inevitável: se você que lê esta matéria mora nas redondezas do Aeroporto de Vitória (nem precisa ser tão perto assim), fatalmente já notou uma barulhenta decolagem, sempre após as 23h ao longo dos últimos anos , mais precisamente desde 2015, quando o Boeing 727-200F operado pela empresa aérea Total Linhas Aéreas passou a voar diariamente entre a capital capixaba e o Aeroporto de Guarulhos (SP).

A Gazeta pousou em Vitória, e mesmo com o tempo chuvoso, conseguiu registrar outra aeronave da companhia aérea no pátio do Entretanto, o avião barulhento deu uma "trégua" (os amantes de aviação discordam disso, ok?!) aos capixabas. No último sábado (24), um leitor depousou em Vitória, e mesmo com o tempo chuvoso, conseguiu registrar outra aeronave da companhia aérea no pátio do Aeroporto de Vitória

Trata-se de um Boeing 737-400F, que recebeu nova pintura e que passou a operar por aqui. Diante disso, o próprio leitor questionou se esta nova aeronave significaria o fim do ruído muito intenso e já "tradicional" emitido a cada decolagem.

O Boeing 737-400F da Total Express tem operado no transporte de correspondências noturnas em Vitória e emite menos ruído que o 727-200, da Total Linhas Aéreas Crédito: Divulgação | Total Linhas Aéreas

A resposta ao leitor e demais curiosos é "sim" e "não". A foto feita na véspera de Natal é nova, mas este avião em solo capixaba não chega a ser uma novidade tão recente assim. A reportagem de A Gazeta pesquisou em perfis de aviação e encontrou registros da aeronave, de prefixo PS-TLA, já no mês de maio. Desde então, o novo avião (que não é tão novo assim) intercala os voos ao Estado com o modelo antigo.

Menos ruído

Por ser um avião já com décadas de fabricação e operação, o boeing 727-200F possui três motores antigos, modelo JT8D-17 - Pratt & Whitney, que naturalmente geram mais ruído. Os últimos modelos fabricados desta linha foram feitos em 1984. O PT-MTQ, um dos operados pela Total e que voa para Vitória, foi produzido em 1980, ou seja, já possui 42 anos de utilização, segundo o registro da aeronave na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O "substituto momentâneo" dele, o 737-400F, foi fabricado em 1997, mas já possui novas tecnologias que amenizam o ruído gerado pelos motores. Pesa a favor para a menor barulheira, o fato do modelo possuir dois e não três motores como o Boeing mais antigo. Este cargueiro entrou em operação pela Total Express em julho de 2021, e inicialmente fazia a rota entre Manaus (AM) e São Paulo (SP), depois passou a ser utilizado em outros trajetos.

Anteriormente também para A Gazeta, a Total Linhas Aéreas explicou por que o modelo em questão produzia tanto barulho.

"O nosso avião é um projeto mais antigo. Por isso, os motores causam mais ruído que os de aviões mais modernos. Entretanto, o nosso avião é certificado pelas autoridades aeronáuticas e cumpre os requisitos de ruído previstos na legislação. O barulho emitido pelas nossas aeronaves é o mesmo desde o início da operação, que, em Vitória, se iniciou em 2015", informou a empresa em 2020.

De acordo com o piloto Vicente Bresolin, o barulho do avião é derivado da tecnologia antiga dos motores da aeronave, chamadas de turbofan. Os aviões deste tipo que sobrevoam Vitória têm três motores do que pode ser chamado de "segunda geração" do tipo.

1980 (42 anos) Este é o ano de fabricação de um dos 727-200F que operam em Vitória

"Inicialmente os motores não tinham os fans (um tipo de ventilador). Todo ar que entrava era comprimido, queimava e expandia para a turbina. Com a evolução dos motores, parte do ar é jogada por fora e começaram a desenvolver o turbofan. Como ele é mais antigo, acaba por ter mais ruído", explica o piloto, que trabalhou cerca de um ano e meio com uma aeronave do modelo 727.

Ele ainda contou que ainda que os aviões 727-200 operados pela companhia possuem uma espécie de abafador. Sem este equipamento acoplado, o som do motor (nunca diga turbina) do avião seria ainda mais alto.

Planejamento da Total

Procurada pela reportagem, a Total Linhas Aéreas, explicou que a substituição é temporária e não há prazo definido para a operação permanente com o novo modelo da cia aérea. A troca, segundo a empresa, é pontual e faz parte do planejamento.

Desta forma, o 727-200 seguirá operando na capital capixaba intercalando com o 737-400, salientou a companhia. Recentemente, os trimotores passaram por atualizações nos sistemas operacionais, o que indica a manutenção dos "quarentões" na operação.

O Boeing 727-200 Full-Cargo da Total Linhas Aéreas é um cargueiro de 4 décadas de operação e atende a rede postal noturna dos Correios Crédito: Total Linhas Aéreas/Divulgação

A Total Linhas Aéreas dispõe de quatro aeronaves que voam para o ES, e delas são três boeings 727-200 e 1 737-400. Todas prestam serviço para a Rede Postal Noturna dos Correios.

Conversão

Obviamente, estes dois modelos de aviões não possuem assentos, pois no lugar de passageiros levam toneladas de carga. Originalmente, os dois aviões foram concebidos pela fabricante norte-americana para o transporte de pessoas, porém os projetos originais foram adaptados para levar carga, visto a segurança operacional, robustez, entre outras características favoráveis para que virassem cargueiros.

Estas conversões geralmente ocorrem quando um avião já está com muitos anos de operação no transporte de passageiros e acabam reaproveitados para levar carga, o que prolonga o tempo de utilização da aeronave.

Uma característica marcante para identificar se o avião é um modelo convencional ou um cargueiro é notar a presença (ou) não das janelinhas. Apenas as de emergência são mantidas em modo operacional, para caso seja necessária uma evacuação de emergência. As demais são tampadas e pintadas na cor da aeronave nos modelos convertidos, enquanto que nos cargueiros originais, a fuselagem já é concebida sem as janelinhas.