Conheça os aeroportos com as menores e as maiores pistas do ES

Vista do Aeroporto de Colatina, inaugurado em 2000. Município ainda conta com aeródromo privado em fazenda Crédito: Divulgação/Prefeitura

De Norte a Sul do Espírito Santo , existem 11 aeroportos e aeródromos devidamente registrados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). São 7 aeródromos públicos e 4 privados com áreas autorizadas para pousos e decolagens de aeronaves. Na maioria dos casos, as estruturas também têm terminais para embarque de passageiros.

Apesar de serem 11 aeroportos, o Estado tem hoje 12 pistas de pousos e decolagens homologadas, já que o Aeroporto de Vitória , após a reforma, passou a ter duas pistas em uso. O comprimento dessas pistas, que é determinante para definição do tipo e tamanho de avião que pode operar em cada local, varia de 400 metros de extensão a 2.058 metros.

O Aeroporto de Guarapari, por exemplo, que voltou a receber voos comerciais neste verão , conta com a menor pista entre os sete aeródromos públicos capixabas. A estrutura tem apenas 940 metros de comprimento.

Esse é um dos motivos que explica o fato da rota oferecida da "Cidade Saúde" para Belo Horizonte ser feita em aviões Cessna Grand Caravan, com capacidade para apenas nove passageiros.

Aeronaves modelo Cessna Gran Caravan da Azul que operam em Guarapari Crédito: Azul Linhas Aéreas/Divulgação

Outro destaque é o Aeroporto de Linhares, que está com as obras de ampliação da pista em estágio final . Antes, a estrutura tinha 1.350 metros de comprimento. Após a obra, o aeroporto terá a segunda maior pista do Estado, superando inclusive a antiga de Vitória, com 1.860 metros.

Esse upgrade vai permitir uma guinada nas operações. Com a pista menor, o maior avião que podia pousar em Linhares era o ATR-42, com capacidade para 42 passageiros. Após a ampliação, segundo a prefeitura, a maior aeronave comportada será o Boeing 757-200 (até 239 passageiros) em sua plenitude para carga, e, para o comprimento, o Airbus A319 (144 passageiros).

Nova pista do Aeroporto de Linhares está quase pronta Crédito: Twitter Renato Casagrande/Reprodução

O Aeroporto de Linhares, aliás, está na mira da Azul Linhas Aéreas para receber voos regulares para Belo Horizonte usando aeronaves ATR-72, que transportam 72 passageiros. A prefeitura e o governo do Estado pretendem fazer uma reforma no terminal de passageiros atual para que, após concluídas as obras na pista, essa operação já seja possível.

AEROPORTOS PRIVADOS

Um dos destaques da lista é o Aeródromo Primo Bitti, localizado em Aracruz. Trata-se de uma estrutura privada, de propriedade da Suzano , construída no início dos anos 2000 pela então Aracruz Celulose. Lá são feitas apenas operações da empresa e de companhias parceiras.

Ainda assim, o aeródromo da Suzano é um dos maiores do Estado em comprimento de pista. Fica atrás apenas das duas de Vitória e, futuramente, atrás também da nova estrutura de Linhares. São 1.600 metros de extensão.

Já os dois menores aeródromos capixabas em pista são o João Monteiro, onde funciona o Aeroclube do Espírito Santo, em Vila Velha, com 776 metros, e a Fazenda XV de Outubro, um aeródromo numa fazenda de Colatina que possui uma área de pousos feita de grama e com apenas 400 metros.