Área do Aeroporto de Vitória pode ter shopping, hospital e hotel

O voo internacional é sempre uma vontade de todas as cidades e acho super justo que isso aconteça porque abre possibilidades tanto de turistas estrangeiros virem para cá, quanto o turista local também viajar. O que acontece é que as principais rotas afetadas nesta pandemia foram as internacionais. Se observar a nossa retomada doméstica, que em dezembro esperamos chegar em 78%, ela nem de longe é comparável com a retomada internacional, que é muito mais baixa, isso de uma maneria geral. Então, o que acontece é que as companhias aéreas acabam retomando os seus mercados mais tradicionais primeiro. Então, se você está falando de um voo para Buenos Aires, Buenos Aires é um mercado que acabou de abrir, na verdade, para receber voos estrangeiros e ainda está com uma série de restrições. Então, é natural que os mercados que já estavam estabelecidos como Guarulhos, São Paulo de uma maneira geral, Rio de Janeiro e até Florianópolis, que sempre teve alta temporada muito forte com voos argentinos, sejam retomados primeiro do que os novos destinos que as companhias aéreas estavam planejando implantar. Se eu tivesse que fazer analogia diria que a gente estava na fila, estava para chegar a nossa vez, mas agora essa fila se desorganizou e voltamos para o final dela. Para ser muito realista não vejo perspectiva de 2021 a gente ter. A gente pode ter um voo internacional em 2021? Pode, mas eu não vejo essa perspectiva no primeiro semestre de 2021 como muito factível. Agora, a companhia aérea está olhando, está olhando a demanda, tem os números de movimentação.