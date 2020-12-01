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Aeroporto de Vitória terá quatro novos voos na temporada de verão

Terminal contará com rotas temporárias para Governador Valadares, Ilhéus, Porto Seguro e Salvador. Há ainda a volta do voo regular para Recife
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 16:20

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 16:20

Aeroporto de Vitória: pátios de aeronaves, fingers e vista dos fundos do terminal
Aeroporto de Vitória: pátio de aeronaves, pontes de embarque e vista do terminal a partir da pista Crédito: Ministério da Infraestrutura/Divulgação
Turistas e capixabas terão mais opções de rotas a partir do Aeroporto de Vitória na estação mais quente do ano. O terminal, operado desde janeiro pelo grupo suíço Zurich Airport, terá quatro novas operações durante o verão. Serão rotas para Governador Valadares (MG), Ilhéus (BA), Porto Seguro (BA) e mais uma opção de voo para Salvador (BA).
Todas as rotas terão operação exclusiva no verão e serão oferecidas pela Azul Linhas Aéreas. Para Governadores Valadares, serão dois voos semanais. Para Ilhéus e Porto Seguro, três voos por semana. E para Salvador a operação será de segunda a sábado. Veja a disponibilidade:
  • Governador Valadares: a partir de 19 de dezembro, 2 vezes por semana, até 31 de janeiro;
  • Ilhéus: a partir de 2 de janeiro, 3 vezes por semana, até 31 de janeiro;
  • Porto Seguro: a partir de 2 de janeiro, 3 vezes por semana, até 31 de janeiro;
  • Salvador: a partir de 1 de janeiro, de segunda a sábado, até 1 de fevereiro.

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Outra novidade para os próximos dias, que inclusive já havia sido anunciada, é a volta dos voos diretos regulares para Recife (PE). A rota estará disponível a partir do dia 8 de dezembro, seis vezes por semana, pela Azul Linhas Aéreas.

RETOMADA DA MOVIMENTAÇÃO

Com as novas operações, o Aeroporto de Vitória projeta recuperar 87% da sua movimentação, na comparação com o período de dezembro 2019 a março de 2020, e passará ter ligações regulares com nove aeroportos: Brasília, Belo Horizonte/Confins, São Paulo/Congonhas, Rio/Galeão, São Paulo/Guarulhos, Recife, Salvador, Rio/Santos Dumont e Campinas/Viracopos.
Será nossa primeira temporada completa no Aeroporto de Vitória. O passageiro pode esperar de nós excelência no atendimento. Estamos prontos para recebê-los com qualidade, conforto e segurança e, agora, com mais opções de destinos para quem quer viajar, prometeu Ricardo Gesse, CEO do aeroporto.

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NOVAS OPERAÇÕES COMERCIAIS NO AEROPORTO

Além dos novos voos, o Aeroporto de Vitória também vai ganhar quatro novos estabelecimentos comerciais no terminal de passageiros até a alta temporada. Além de uma loja da Origens, já inaugurada, serão abertos pontos do PUB e choperia Casa 107 e da doceria Dedo de Moça em dezembro.
Já para janeiro de 2021, a previsão é que o aeroporto abra uma sala VIP para seus passageiros. A área será construída pela Global Lounge Network.
Com informações da Zurich Aiport

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