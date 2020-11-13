Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bastidores da aviação

Empresa suíça planeja lançar tour pelo Aeroporto de Vitória

A concessionária Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), do grupo Zurich, quer abrir visitações em 2021 para que o público conheça melhor as suas operações

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

13 nov 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Aeroporto de Vitória: oferta de tour para conhecer o terminal capixaba e suas operações deverá seguir o modelo do tour que já acontece no Aeroporto de Florianópolis
Aeroporto de Vitória: tour para conhecer o terminal capixaba e suas operações deverá seguir o modelo do Aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina Crédito: Felipe Carneiro/Divulgação ASeB
Apaixonados e curiosos pelo mundo da aviação vão poder a partir do próximo ano conhecer melhor as operações do Aeroporto de Vitória. A  concessionária Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), do grupo suíço Zurich, planeja oferecer no primeiro trimestre de 2021 um tour guiado pelas dependências do Eurico de Aguiar Salles. 
Dessa forma, visitantes terão a oportunidade de conhecer diversas áreas do complexo aeroportuário desde o terminal, passando por centros de controle, pela pista, brigada de incêndio, além de ficarem por dentro de outros detalhes da infraestrutura e dos bastidores da aviação.
A novidade está sendo estruturada pela equipe da ASeB, que prevê seguir o modelo de tour do Floripa Airport, terminal também gerido pela Zurich, que implantou as visitações há cerca de três meses.
No aeroporto catarinense,  o passeio acontece aos finais de semana e há uma cobrança pela visita. Pelo site de vendas on-line Blueticket, o ingresso custa R$ 70,40 a inteira e R$ 35,20 a meia entrada. Os detalhes sobre preços e datas a respeito do tour em Vitória ainda estão sendo avaliados e deverão ser divulgados daqui a alguns meses. 
Menino observa avião na pista durante tour guiado no Floripa Airport
Menino observa avião na pista durante tour guiado no Floripa Airport Crédito: Floripa Airport/Divulgação

Veja Também

Aeroporto de Vitória voltará a ter voo para Recife em dezembro

Satélite acha avião misterioso na mata do Aeroporto de Vitória

CEO dos aeroportos de Vitória, Florianópolis e Macaé, Ricardo Gesse, conversou com a coluna e contou que a ideia de adotar o tour tem dois objetivos principais: buscar uma nova fonte de receitas para a empresa bem como criar um relacionamento com a sociedade capixaba.
Ele explica que aeroportos em todo o mundo vêm procurando maneiras de diversificar a arrecadação, especialmente por meio da oferta de serviços e com a exploração imobiliária no sítio portuário.  
"A diversificação de receitas é fundamental para os aeroportos hoje em dia. Ela é parte de qualquer plano de negócios que você faça. A diversificação de receitas tem que ser considerada porque a gente não pode depender apenas da receita do passageiro. O tour é uma das possibilidades para isso. É algo que faz a gente se relacionar com a sociedade de uma maneira saudável e também leva a uma diversificação do negócio."
Gesse acrescenta que o modelo de gestão que está sendo adotado pela ASeB vai contribuir para que a companhia possa compartilhar experiências e estratégias.
"Com a administração conjunta começamos a padronizar (operações e serviços) nos aeroportos da Zurich no Brasil e damos a identidade, o jeito Zurich de administração aeroportuária"
Ricardo Gesse - CEO dos aeroportos de Vitória, Florianópolis e Macaé

Veja Também

ES bate recorde histórico na arrecadação de ICMS em outubro

"Precisamos repensar a forma de remunerar o serviço público", diz Vescovi

Fábrica dos sucos Del Valle vai fechar e demitir 800 no ES

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

Aeroporto aeroporto de vitória Economia espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados