Empresa suíça planeja lançar tour pelo Aeroporto de Vitória

Aeroporto de Vitória: tour para conhecer o terminal capixaba e suas operações deverá seguir o modelo do Aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina Crédito: Felipe Carneiro/Divulgação ASeB

Apaixonados e curiosos pelo mundo da aviação vão poder a partir do próximo ano conhecer melhor as operações do Aeroporto de Vitória . A concessionária Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), do grupo suíço Zurich, planeja oferecer no primeiro trimestre de 2021 um tour guiado pelas dependências do Eurico de Aguiar Salles.

Dessa forma, visitantes terão a oportunidade de conhecer diversas áreas do complexo aeroportuário desde o terminal, passando por centros de controle, pela pista, brigada de incêndio, além de ficarem por dentro de outros detalhes da infraestrutura e dos bastidores da aviação.

A novidade está sendo estruturada pela equipe da ASeB, que prevê seguir o modelo de tour do Floripa Airport, terminal também gerido pela Zurich, que implantou as visitações há cerca de três meses.

No aeroporto catarinense, o passeio acontece aos finais de semana e há uma cobrança pela visita. Pelo site de vendas on-line Blueticket, o ingresso custa R$ 70,40 a inteira e R$ 35,20 a meia entrada. Os detalhes sobre preços e datas a respeito do tour em Vitória ainda estão sendo avaliados e deverão ser divulgados daqui a alguns meses.

Menino observa avião na pista durante tour guiado no Floripa Airport Crédito: Floripa Airport/Divulgação

CEO dos aeroportos de Vitória, Florianópolis e Macaé, Ricardo Gesse, conversou com a coluna e contou que a ideia de adotar o tour tem dois objetivos principais: buscar uma nova fonte de receitas para a empresa bem como criar um relacionamento com a sociedade capixaba.

Ele explica que aeroportos em todo o mundo vêm procurando maneiras de diversificar a arrecadação, especialmente por meio da oferta de serviços e com a exploração imobiliária no sítio portuário.

"A diversificação de receitas é fundamental para os aeroportos hoje em dia. Ela é parte de qualquer plano de negócios que você faça. A diversificação de receitas tem que ser considerada porque a gente não pode depender apenas da receita do passageiro. O tour é uma das possibilidades para isso. É algo que faz a gente se relacionar com a sociedade de uma maneira saudável e também leva a uma diversificação do negócio."

Gesse acrescenta que o modelo de gestão que está sendo adotado pela ASeB vai contribuir para que a companhia possa compartilhar experiências e estratégias.