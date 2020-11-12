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Retomada do setor da aviação

Aeroporto de Vitória voltará a ter voo para Recife em dezembro

Rota feita pela Azul havia sido suspensa em função da pandemia do novo coronavírus

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

12 nov 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória
Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
O Aeroporto de Vitória vai retomar no próximo mês o voo direto para Recife, Pernambuco. A previsão é que a rota volte a ser disponibilizada para os passageiros pela Azul Linhas Aéreas a partir do dia 8 de dezembro no horário das 5h20, segundo informaram a companhia e a concessionária Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), responsável pela administração do Eurico de Aguiar Salles. 
A Azul vai oferecer viagens para o destino pernambucano seis vezes por semana. Apenas no domingo não há previsão do voo direto, que tem duração de 2h20. Já para quem sai do Nordeste rumo à capital capixaba, os voos diretos vão acontecer de domingo a sexta-feira, às 19h20, com previsão de chegada às 21h40. A aeronave será o jato Embraer 195, com capacidade para 118 passageiros. 
A oferta da rota acontece cerca de nove meses depois de a companhia aérea ter interrompido essa operação em virtude da pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, a previsão da Azul - que começou a operar o trecho Vitória-Recife em fevereiro de 2019 - era comercializar as passagens a partir de janeiro de 2021, mas com a volta gradual da demanda, a aérea antecipou seus planos. 
Cabine do jato Embraer 195, aeronave usada pela Azul na rota Vitória-Recife
Cabine do jato Embraer 195, aeronave usada pela Azul na rota Vitória-Recife Crédito: Azul Linhas Aéreas/Divulgação
Outro voo retomado recentemente, no dia 1º de novembro, foi o da Capital capixaba para Congonhas, em São Paulo. Dessa forma, o terminal Eurico de Aguiar Salles volta a operar praticamente com todos os destinos que tinha antes da pandemia: Brasília, Salvador, Confins (Belo Horizonte), Galeão e Santos Dumont (Rio de Janeiro), Congonhas, Guarulhos e Viracopos (São Paulo) e Recife. A exceção fica por conta da rota de Fortaleza (CE), que continua suspensa.
CEO dos aeroportos de Vitória, Florianópolis e Macaé, Ricardo Gesse, destaca que a operação da Azul a partir de dezembro demonstra a recuperação gradual do setor aéreo. Ele frisa que, embora o segmento ainda esteja operando com uma movimentação de passageiros e aeronaves inferiores ao período pré-pandemia, as pessoas estão tendo mais confiança de viajar e as operações tendem a se restabelecer nos próximos meses. 
Gesse pontuou ainda que a retomada da rota Vitória-Recife abre possibilidades de conexões com outros destinos.
"Recife é um hub da Azul, um dos hubs do Nordeste. Ter esse voo é muito bom para quem vai para Recife e também para quem vai para outros pontos do Nordeste. Eventualmente, até voos para o exterior podem surgir dessas bases, o que expande as possibilidades de viagem"
Ricardo Gesse - CEO dos aeroportos de Vitória, Florianópolis e Macaé

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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