Aeroporto de Vitória tem recorde de passageiros desde o início da pandemia

O Aeroporto de Vitória registrou movimentação recorde, com o maior número de passageiros circulando em um dia desde o início da pandemia, em março. Entre embarques e desembarques, nesta quinta-feira (8), passaram pelo terminal 5 mil passageiros durante todo o dia. A previsão é que circulem pelo terminal 18.100 pessoas até segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.
A alta procura no período representa um crescimento de 128% na movimentação de passageiros, se comparado ao último feriado, em 7 de setembro.
Segundo o grupo Zurich Airport, administrador do terminal, com o significativo aumento na movimentação, o Aeroporto de Vitória segue tomando todas as medidas para assegurar a segurança de quem for viajar, seguindo as orientações das autoridades sanitárias do país, para prevenção do novo coronavírus.
De maneira geral, a recuperação do movimento no aeroporto tem sido gradual e constante desde o início da pandemia e, agora, em outubro temos uma retomada mais expressiva. Aos poucos, os passageiros vão percebendo que viajar é seguro. A indústria da aviação sempre teve altos padrões sanitários e, com a pandemia, isso foi aperfeiçoado", afirmou Ricardo Gesse, CEO dos aeroportos de Vitória, Macaé e Florianópolis.
O setor foi fortemente impactado pela pandemia, em todo o país. Para se ter ideia, segundo a Zurich Airport, em maio deste ano a queda no número de passageiros no terminal chegou a 92% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em maio de 2019, embarcaram na Capital capixaba 140.100 passageiros, enquanto em maio deste ano foram 10.199.
No mesmo mês, o aeroporto ampliou os voos da chamada malha aérea essencial, oferecendo mais opções de rotas e horários. Com isso, aumentou em 33% da sua demanda operacional. Em julho, o terminal estreou uma nova rota doméstica, operada pela Gol Linhas Aéreas. A cia aérea passou a oferecer voos diretos Vitória - Brasília três vezes por semana. O voo direto já existia antes da pandemia, mas não era operado pela Gol.
A expectativa era que, em julho, dobrasse a movimentação de passageiros em relação a junho, totalizando uma média de 68 mil passageiros no mês.