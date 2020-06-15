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Aviação em crise

Aeroporto de Vitória deve dobrar o número de passageiros em julho

Ampliação da malha aérea básica com retomada de voos para Congonhas vai aumentar a oferta na comparação com junho. Movimentação prevista para julho, no entanto, será 77% menor que a do mesmo mês em 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 16:01

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 16:01

Data: 03/01/2020 - ES - Vitória - A empresa com origem suiça Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) assume administração do Aeroporto de Vitória
O Aeroporto de Vitória é administrado pela empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) Crédito: Carlos Alberto Silva
Aeroporto de Vitória deve dobrar o número de passageiros em julho
O aumento progressivo na oferta de voos pelas companhias aéreas para o Espírito Santo deve dobrar a movimentação de passageiros no Aeroporto de Vitória em julho. A estimativa é da Aeroportos Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária do terminal, que projeta um fluxo de 68 mil usuários no terminal em julho, um aumento de 100% do que se espera para junho.
Mesmo com a ampliação gradual da malha aérea essencial adotada durante a pandemia do coronavírus, a movimentação no Eurico de Aguiar Salles vai continuar bem longe da normalidade. Em julho do passado, o aeroporto processou 301 mil passageiros, segundo dados da Secretaria Nacional de Aviação Civil.
Segundo o diretor presidente da ASeB, Matthias Poeter, além da maior oferta de voos, a demanda também deve aumentar no próximo mês. Desde o início da pandemia, o aeroporto tem operado com malha aérea essencial, com poucos voos, para evitar a disseminação da doença. Desde o início do mês de junho, há uma retomada gradual das operações e a oferta por parte das companhias. Em julho, a demanda pode ser maior e agora há mais opções para quem precisa viajar.

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A partir do dia 1° de julho, haverá a retomada de voos para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com opções em quatro dias da semana, pela companhia aérea Latam.
Além dessa novidade, o Aeroporto de Vitória oferta voos para [os aeroportos do] Galeão, Guarulhos, Salvador e Santos Dumont. Toda operação segue as recomendações dos órgãos de saúde e são rigorosamente fiscalizadas pela administradora, ressaltou o diretor.
Data: 03/01/2020 - ES - Vitória - Mathias Pöter, CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB), empresa suíça que administra o Aeroporto de Vitória
Mathias Poeter, CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB), empresa suíça que administra o Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária pertencente ao grupo suíco Zurich Airport, informou que trabalha desde o início da pandemia com iniciativas de conscientização e prevenção do contágio do vírus, como intensificação da limpeza do terminal, disponibilização de álcool em gel e orientação para distanciamento nas filas.
Conforme A Gazeta já mostrou, a movimentação no aeroporto tem sofrido uma queda bruta em 2020 por conta da pandemia e deve frustrar, no curto e médio prazo, promessas de investimentos e de abertura de novas rotas, incluindo voos internacionais. A tarifa de embarque também pode ficar mais cara.

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