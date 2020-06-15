O Aeroporto de Vitória é administrado pela empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB) Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Aeroporto de Vitória deve dobrar o número de passageiros em julho

O aumento progressivo na oferta de voos pelas companhias aéreas para o Espírito Santo deve dobrar a movimentação de passageiros no Aeroporto de Vitória em julho. A estimativa é da Aeroportos Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária do terminal, que projeta um fluxo de 68 mil usuários no terminal em julho, um aumento de 100% do que se espera para junho.

Mesmo com a ampliação gradual da malha aérea essencial adotada durante a pandemia do coronavírus , a movimentação no Eurico de Aguiar Salles vai continuar bem longe da normalidade. Em julho do passado, o aeroporto processou 301 mil passageiros, segundo dados da Secretaria Nacional de Aviação Civil.

Segundo o diretor presidente da ASeB, Matthias Poeter, além da maior oferta de voos, a demanda também deve aumentar no próximo mês. Desde o início da pandemia, o aeroporto tem operado com malha aérea essencial, com poucos voos, para evitar a disseminação da doença. Desde o início do mês de junho, há uma retomada gradual das operações e a oferta por parte das companhias. Em julho, a demanda pode ser maior e agora há mais opções para quem precisa viajar.

A partir do dia 1° de julho, haverá a retomada de voos para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com opções em quatro dias da semana, pela companhia aérea Latam.

Além dessa novidade, o Aeroporto de Vitória oferta voos para [os aeroportos do] Galeão, Guarulhos, Salvador e Santos Dumont. Toda operação segue as recomendações dos órgãos de saúde e são rigorosamente fiscalizadas pela administradora, ressaltou o diretor.

Mathias Poeter, CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil ( ASeB), empresa suíça que administra o Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva