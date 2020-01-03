Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sob nova direção

Empresa assume comando do Aeroporto de Vitória e promete 'qualidade suíça'

Aeroporto passou a ser administrado pela empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), subsidiária da suíça Zurich, nesta sexta-feira (3)

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 12:01
Fachada do Aeroporto de Vitória com novo símbolo Crédito: Carlos Alberto Silva
O comando do Aeroporto de Vitória trocou de mãos nesta sexta-feira (3). A companhia Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. (ASeB), subsidiária da suíça Zurich Arirport, está agora à frente do terminal, antes sob a batuta da Infraero. A empresa internacional que vai gerir o Eurico de Aguiar Salles pelos próximos 30 anos promete qualidade suíça no serviço aéreo da Capital.
"Queremos apresentar um serviço de elevado grau de qualidade e eficiência, como já fazemos pelo mundo, com estratégia de buscarmos ser o melhor aeroporto dentro da rede brasileira, com qualidade, limpeza e pontualidade suíça. Já estamos sentindo a confiança das companhias para abertura de rotas e esperamos que a abertura de negócios no terminal também fique mais ágil", disse Matthias Pöeter, CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil, durante o evento.

Veja Também

Presidente da Infraero: entregamos o Aeroporto de Vitória novo e internacional

Voo internacional é desafio, diz nova empresa responsável pelo aeroporto

A cerimônia de mudança de administração, realizada na manhã desta sexta, aconteceu na presença do governador Renato Casagrande e do prefeito Luciano Rezende, entre outras autoridades e lideranças do setor. Desde às 0h desta sexta o aeroporto é gerido pela ASeB.
"É uma sequência do que se iniciou com a inauguração do novo aeroporto, em 2018. É sempre bom lembrar que nós sofremos com uma obra que demorou quase 15 anos e um aeroporto que nos envergonhava, e recebemos um aeroporto digno do povo do Espírito Santo e que tem recebido premiações como um melhores aeroportos do Brasil. A empresa Zurich, com a precisão, capacidade e competência suíça assume e temos alegria de ter esse  padrão de qualidade suíço aqui", comentou Luciano Rezende.
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também comemorou a chegada da empresa. Em discurso, ele destacou que espera que a companhia seja uma parceira na promoção do turismo no Estado, atraindo novos voos e também mais turistas.
"É uma operadora grande, que tem relacionamento com as empresas de aviação civil, e que nós queremos que seja mais do que uma operadora daquilo que nós temos aqui -que é um aeroporto moderno que está aumentando a sua demanda -, mas que seja uma empresa ativa, que integre o trabalho dela com o do governo do Estado e das empresas e agências de turismo, para que a gente possa aumentar o fluxo de pessoas para o Espírito Santo e também para fora"
Renato Casagrande - Governador do ES
A transferência vai acontecer dez meses depois do leilão dos aeroportos de Vitória e de Macaé (RJ) à iniciativa privada. Na época, a Zurich deu um lance de R$ 437 milhões  um valor 830% maior do que o mínimo de R$ 46,9 milhões, que havia sido estabelecido pelo governo federal.

O QUE MUDA: AEROPORTO DE CARA NOVA

Para a fase com gerenciamento privado, o aeroporto recebeu uma nova imagem fixada na fachada. A logo da nova administradora substitui a da Infraero. Além disso, toda a sinalização do local foi refeita, mudando os painéis para incluir a logo da ASeB.
De início, essa nova identidade visual será a primeira mudança visível. Além disso, também mudam as equipes de trabalho no terminal e na pista e o site do aeroporto, onde é possível consultar os voos e o status. A partir desta sexta, isso deverá ser feito pelo portal da ASeB.
Por enquanto nada muda com relação a tarifas. A taxa de embarque e desembarque segue a mesma até que a Agência Nacional de Aviação Civil  refaça o cálculo levando em conta as especificidades do contrato.

Aeroporto de Vitória ganha identidade visual de nova empresa administradora

Veja Também

Aeroporto de Vitória: rota de voo a Buenos Aires não tem data para começar

Aeroporto de Vitória: concessionária confirma interesse em centro de convenções

Teste: você sabe onde ficam os 11 aeroportos do Espírito Santo?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados