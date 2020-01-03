Empresa assume comando do Aeroporto de Vitória e promete 'qualidade suíça'

Fachada do Aeroporto de Vitória com novo símbolo Crédito: Carlos Alberto Silva

O comando do Aeroporto de Vitória trocou de mãos nesta sexta-feira (3). A companhia Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. (ASeB), subsidiária da suíça Zurich Arirport, está agora à frente do terminal, antes sob a batuta da Infraero. A empresa internacional que vai gerir o Eurico de Aguiar Salles pelos próximos 30 anos promete qualidade suíça no serviço aéreo da Capital.

"Queremos apresentar um serviço de elevado grau de qualidade e eficiência, como já fazemos pelo mundo, com estratégia de buscarmos ser o melhor aeroporto dentro da rede brasileira, com qualidade, limpeza e pontualidade suíça. Já estamos sentindo a confiança das companhias para abertura de rotas e esperamos que a abertura de negócios no terminal também fique mais ágil", disse Matthias Pöeter, CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil, durante o evento.

A cerimônia de mudança de administração, realizada na manhã desta sexta, aconteceu na presença do governador Renato Casagrande e do prefeito Luciano Rezende, entre outras autoridades e lideranças do setor. Desde às 0h desta sexta o aeroporto é gerido pela ASeB.

"É uma sequência do que se iniciou com a inauguração do novo aeroporto, em 2018. É sempre bom lembrar que nós sofremos com uma obra que demorou quase 15 anos e um aeroporto que nos envergonhava, e recebemos um aeroporto digno do povo do Espírito Santo e que tem recebido premiações como um melhores aeroportos do Brasil. A empresa Zurich, com a precisão, capacidade e competência suíça assume e temos alegria de ter esse padrão de qualidade suíço aqui", comentou Luciano Rezende.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também comemorou a chegada da empresa. Em discurso, ele destacou que espera que a companhia seja uma parceira na promoção do turismo no Estado, atraindo novos voos e também mais turistas.

"É uma operadora grande, que tem relacionamento com as empresas de aviação civil, e que nós queremos que seja mais do que uma operadora daquilo que nós temos aqui -que é um aeroporto moderno que está aumentando a sua demanda -, mas que seja uma empresa ativa, que integre o trabalho dela com o do governo do Estado e das empresas e agências de turismo, para que a gente possa aumentar o fluxo de pessoas para o Espírito Santo e também para fora" Renato Casagrande - Governador do ES

O QUE MUDA: AEROPORTO DE CARA NOVA

Para a fase com gerenciamento privado, o aeroporto recebeu uma nova imagem fixada na fachada . A logo da nova administradora substitui a da Infraero. Além disso, toda a sinalização do local foi refeita, mudando os painéis para incluir a logo da ASeB.

De início, essa nova identidade visual será a primeira mudança visível. Além disso, também mudam as equipes de trabalho no terminal e na pista e o site do aeroporto, onde é possível consultar os voos e o status. A partir desta sexta, isso deverá ser feito pelo portal da ASeB

Por enquanto nada muda com relação a tarifas. A taxa de embarque e desembarque segue a mesma até que a Agência Nacional de Aviação Civil refaça o cálculo levando em conta as especificidades do contrato.