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Troca de gestão

Infraero: "Entregamos o Aeroporto de Vitória novo e internacional"

Presidente da companhia estatal que se despediu da gestão do terminal capixaba na sexta agradeceu apoio de funcionários

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 17:08

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

04 jan 2020 às 17:08
Aeroporto Internacional de Vitória Crédito: Infraero/Divulgação
Após mais de 40 anos à frente do Aeroporto de Vitória, a Infraero se despediu definitivamente do comando do terminal na madrugada de quinta para sexta-feira (3). Após quatro meses fazendo uma gestão de transição e compartilhada com a Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), subsidiária da suíça Zurich Airport que assumiu o Eurico de Aguiar Salles às 0h de sexta, a estatal se restringirá a operar a infraestrutura da torre de controle de tráfego aéreo do terminal.
Em comunicado do site da companhia, o presidente da Infraero, brigadeiro Paes de Barros, agradeceu o empenho dos funcionários que atuaram durante o processo de transição e ressaltou que a estatal entregou para a gestão privada um aeroporto novo, moderno e internacional.
“Estamos entregando ao operador aeroportuário um terminal novo e apto a receber operações internacionais. Quero agradecer o apoio e a dedicação dos profissionais da Infraero que contribuíram para que esse processo de transferência da gestão ocorresse da melhor forma possível. Seguiremos contribuindo com a diretriz do governo federal, operando todos os seus terminais com o mesmo nível de performance e segurança até que as atividades sejam transferidas à iniciativa privada”, pontuou Paes de Barros.

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Em comunicado à imprensa, a Infraero ressaltou que "entrega à nova administradora um terminal totalmente reformado, moderno, seguro e pronto para operar voos internacionais". A internacionalização foi autorizada em novembro, conforme noticiou A Gazeta em primeira mão.
A estatal também lembrou que em 30 de março de 2018 entregou o novo aeroporto, após uma obra aguardada pelos capixabas por pelo menos 15 anos. Contando as idas e vindas do projeto, foram R$ 694,7 milhões gastos ao longo de toda a obra.
A nova estrutura permitiu que o Eurico de Aguiar Sales triplicasse sua capacidade de movimentação de passageiros. Desde então, o aeroporto - que era um dos mais mal avaliados do país - passou a figurar entre os melhores da rede brasileira segundo pesquisa de satisfação dos passageiros.

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Nas redes sociais, a Infraero também fez publicações nesta sexta se despedindo da gestão do terminal. Veja:

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