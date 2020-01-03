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Área externa

Aeroporto de Vitória: concessionária confirma interesse em centro de convenções

Companhia suíça que assumiu terminal disse que vê proposta para área externa com 'bons olhos'. Definição, porém, só acontecerá após conclusão do estudo sobre exploração da região, previsto para ser entregue no meio do ano

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 15:45
Representantes da Zurich e autoridades como o governador Casagrande e o prefeito Luciano descerraram a placa de troca da gestão do Aeroporto de Vitória nesta sexta Crédito: Divulgação/Governo do ES
Aeroporto de Vitória passou a ser administrado nesta sexta-feira (3) pela empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), subsidiária da suíça Zurich Airport. Além da promessa de padrão de qualidade suíço com a gestão privada, que vai durar 30 anos, e da articulação para atrair mais voos e turistas, uma das principais expectativas com a nova operadora é quanto aos pontos comerciais.
Além dos pontos internos do terminal, saltam aos olhos da empresa e de potenciais investidores a exploração comercial da grande área externa do sítio aeroportuário, que também faz parte da concessão. "É a última grande área de Vitória desocupada e pronta para receber empreendimentos", destacou o CEO da ASeB, Matthias Pöeter. 
Nesta sexta, durante o evento que marcou a troca da gestão, a empresa confirmou que vê "com bons olhos" a possibilidade  construção de um centro de convenções de grande porte na área externa do aeroporto. Essa possibilidade já havia sido levantada pela empresa em novembro durante apresentação à imprensa, quando Pöeter também havia falado na chance de um supermercado na área.

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Durante o evento, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, sugeriu à empresa estudar a viabilidade de um empreendimento deste tipo no local. "Há uma grande oportunidade de se construir um centro de convenções com hotéis nessa região, para grandes eventos, de 10 mil pessoas. Nós não temos isso ainda (na cidade). Deixo como um segundo passo essa sugestão de organização de todos, prefeitura, governo do Estado e a empresa, para isso.  Pode ser uma grande oportunidade."
Em entrevista, Pöeter confirmou essa possibilidade e o interesse prévio da empresa. Porém, ressaltou que a companhia ainda está em fase de elaboração de um plano diretor para estruturar estratégias e projetos a serem explorados na área externa, e que só após isso poderá cravar se haverá ou não um centro de convenções no local e quais outros empreendimentos. Esse estudo deve ser concluído até o meio deste ano.
"Como nós, nessa concessão, administramos uma das últimas áreas nobres dentro da cidade, temos uma grande expectativa quanto a isso. Queremos desenvolver o espaço junto com a cidade e já entramos no processo de criação do plano diretor para saber qual pode ser a melhor utilização dessa área "
Matthias Pöeter - CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB)
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o executivo disse que a empresa "vê com bons olhos" a ideia do centro de convenções. "É uma ótima ideia, que já tínhamos ouvido, e temos outras em análise. Mas não posso prometer coisas que não sabemos ainda."
O aeroporto de Vitória possui uma área de 987 mil metros quadrados destinados a empreendimentos comerciais, segundo a Infraero. Alguns terrenos estão situados em locais valorizados, como a Avenida Dante Michelini, com vista para o mar. Outros estão na nova Avenida Adalberto Simão Nader.

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