Aeroporto de Vitória: concessionária confirma interesse em centro de convenções

Representantes da Zurich e autoridades como o governador Casagrande e o prefeito Luciano descerraram a placa de troca da gestão do Aeroporto de Vitória nesta sexta Crédito: Divulgação/Governo do ES

Além dos pontos internos do terminal, saltam aos olhos da empresa e de potenciais investidores a exploração comercial da grande área externa do sítio aeroportuário, que também faz parte da concessão. "É a última grande área de Vitória desocupada e pronta para receber empreendimentos", destacou o CEO da ASeB, Matthias Pöeter.

Durante o evento, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, sugeriu à empresa estudar a viabilidade de um empreendimento deste tipo no local. "Há uma grande oportunidade de se construir um centro de convenções com hotéis nessa região, para grandes eventos, de 10 mil pessoas. Nós não temos isso ainda (na cidade). Deixo como um segundo passo essa sugestão de organização de todos, prefeitura, governo do Estado e a empresa, para isso. Pode ser uma grande oportunidade."

Em entrevista, Pöeter confirmou essa possibilidade e o interesse prévio da empresa. Porém, ressaltou que a companhia ainda está em fase de elaboração de um plano diretor para estruturar estratégias e projetos a serem explorados na área externa, e que só após isso poderá cravar se haverá ou não um centro de convenções no local e quais outros empreendimentos. Esse estudo deve ser concluído até o meio deste ano.

"Como nós, nessa concessão, administramos uma das últimas áreas nobres dentro da cidade, temos uma grande expectativa quanto a isso. Queremos desenvolver o espaço junto com a cidade e já entramos no processo de criação do plano diretor para saber qual pode ser a melhor utilização dessa área " Matthias Pöeter - CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB)

Em entrevista à rádio CBN Vitória, o executivo disse que a empresa "vê com bons olhos" a ideia do centro de convenções. "É uma ótima ideia, que já tínhamos ouvido, e temos outras em análise. Mas não posso prometer coisas que não sabemos ainda."

O aeroporto de Vitória possui uma área de 987 mil metros quadrados destinados a empreendimentos comerciais, segundo a Infraero. Alguns terrenos estão situados em locais valorizados, como a Avenida Dante Michelini, com vista para o mar. Outros estão na nova Avenida Adalberto Simão Nader.