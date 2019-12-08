Aeroporto de Vitória é o 3º do país que mais cresce em movimentação

Avião decolando no novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

De janeiro até agosto deste ano, dados mais recentes disponíveis, o Aeroporto de Vitória foi o terceiro entre os 20 maiores do país que mais viu aumentar a movimentação de passageiros. O fluxo avançou 8,99% em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso significa um processamento, ao longo desses meses, de 2,16 milhões de passageiros. Ao longo de todo 2018 essa movimentação ficou em 3 milhões

Levando em conta os 20 maiores aeroportos do país em movimentação de pessoas, o crescimento do fluxo do terminal capixaba só ficou atrás dos aeroportos de Viracopos (Campinas/SP), que cresceu 19,78%; e de Fortaleza (CE), com aumento de 12,73%.

Se levarmos em conta apenas o número de passageiros processados até agosto, o Eurico de Aguiar Salles foi o 15º aeroporto mais movimentado do país. No ano passado, o terminal ficou na 16ª posição e em 2017 na 17ª.

Os cinco aeroportos mais movimentados do país são Guarulhos, Congonhas, Brasília, Galeão e Confins. Os dados são do Sistema Hórus, da Secretaria Nacional de Aviação Civil.