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Aeroporto de Vitória é o 3º do país que mais cresce em movimentação

Entre os 20 maiores terminais aeroportuários do Brasil, aumento da demanda no Eurico de Aguiar Salles só é menor do que nos aeroportos de Viracopos e Fortaleza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 18:18

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 18:18

Avião decolando no novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Aeroporto de Vitória continua cercado de notícias positivas. Depois de ser designado como internacional, receber novos voos  e ser concedido à iniciativa privada com expectativa de novos investimentos, o Eurico de Aguiar Salles agora pode comemorar também a presença no pódio dos aeroportos que mais crescem no país.
De janeiro até agosto deste ano, dados mais recentes disponíveis, o Aeroporto de Vitória foi o terceiro entre os 20 maiores do país que mais viu aumentar a movimentação de passageiros. O fluxo avançou 8,99% em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso significa um processamento, ao longo desses meses, de 2,16 milhões de passageiros. Ao longo de todo 2018 essa movimentação ficou em 3 milhões.
Levando em conta os 20 maiores aeroportos do país em movimentação de pessoas, o crescimento do fluxo do terminal capixaba só ficou atrás dos aeroportos de Viracopos (Campinas/SP), que cresceu 19,78%; e de Fortaleza (CE), com aumento de 12,73%. 

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Se levarmos em conta apenas o número de passageiros processados até agosto, o Eurico de Aguiar Salles foi o 15º aeroporto mais movimentado do país. No ano passado, o terminal ficou na 16ª posição e em 2017 na 17ª. 
Os cinco aeroportos mais movimentados do país são Guarulhos, Congonhas, Brasília, Galeão e Confins. Os dados são do Sistema Hórus, da Secretaria Nacional de Aviação Civil.
Para além de questões locais, como a inauguração há quase dois anos do novo terminal e a abertura de mais rotas desde então, essa evolução também tende ser atribuída a recuperação - ainda que lenta - da economia brasileira, que tem permitido as pessoas viajarem mais.

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