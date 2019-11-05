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Fim da novela

Aeroporto de Vitória já pode receber voos internacionais

Internacionalização foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

05 nov 2019 às 10:45

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 10:45

Aeroporto de Vitória já está apta a receber voos internacionais Crédito: Ricardo Medeiros
Aeroporto de Vitória já pode receber voos internacionais
Agora é oficial: a partir desta terça-feira (5) o Aeroporto de Vitória Eurico de Aguiar Salles passa a ser internacional. Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje a homologação da internacionalização do terminal. A autorização foi assinada pelo superintendente de Infraestrutura Aeroportuária, Rafael José Botelho, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), órgão do Ministério da Infraestrutura.

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Antigo sonho dos passageiros capixabas, voar direto de Vitória para o exterior passa a ser uma possibilidade a partir de agora com essa autorização.  Segundo consta no documento, os voos internacionais poderão ser realizados durante todo o período em que o aeroporto estiver aberto ao público - não havendo restrições de horários para tais voos.
As operações internacionais estão autorizadas para serviços aéreos públicos regulares e não regulares bem como as atividades de carga e mala postal, além de transporte privado.

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A partir dessa autorização, as companhias aéreas podem abrir voos de Vitória para o exterior se identificarem demanda para isso. A primeira rota deve ser Buenos Aires, que será operada pela Gol Linhas Aéreas.
Foi a partir do pedido da Gol para iniciar esse voo semanal direto, feito em outubro de 2018, que a Infraero iniciou o processo de internacionalização, agora aprovado pela Anac.
Área de desembarque internacional do Aeroporto de Vitória, no piso 1 Crédito: Vitor Jubini
Aliás, esse primeiro voo de Vitória para o exterior ganhou contornos de uma verdadeira novela, assim como foi a espera pela obra do aeroporto, que demorou 16 anos para virar realidade.
Isso porque a ideia inicial da Gol era de que a rota fosse inaugurada no dia 19 de janeiro deste ano. Mas, por falta de estrutura necessária, o início da operação da rota foi suspenso e segue sem data para decolar.
A parte de adequações na infraestrutura do terminal já está pronta desde abril e demandou R$ 60 mil de investimentos da Infraero. O Aeroporto de Vitória ganhou uma sala de embarque internacional e setor de desembarque com alfândega e fiscalização de órgãos como Receita Federal, Polícia Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Vigilância Agropecuária (Vigiagro).

A OPERAÇÃO INTERNACIONAL

A estrutura para operações internacionais no Aeroporto de Vitória já está pronta. Ela consiste na separação do fluxo de passageiros internacional e doméstico, com salas de embarque e desembarque internacionais, novos aparelhos de raio-x e pórtico detector de metais.
Como a estrutura inicialmente só será utilizada uma vez na semana, a sala de embarque internacional poderá ser aberta nos demais dias para atender ao fluxo doméstico, como vem sendo utilizada.

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A solução permite que a área não fique subutilizada inicialmente e que o passageiro internacional possa passar pelo mall de lojas da sala de embarque doméstica, tendo acesso a lojas e lanchonetes.
Já para o desembarque, os passageiros internacionais vão sair do avião pela ponte de embarque, mas ao invés de subirem para o terminal, terão que descer para o pátio, onde vão pegar um ônibus da Infraero que os levará até a sala de desembarque internacional, do lado do setor de restituição de bagagens. Neste local será feita a inspeção da Receita Federal e da Polícia Federal.
SAIBA MAIS
Entenda como é o trâmite para a internacionalização do aeroporto

01

Interesse das companhias

Precisa haver demanda. A partir disso, a companhia solicita um voo e inicia a internacionalização
Texto Curto

02

Adequações de estrutura

É preciso segregar o fluxo de passageiros domésticos de internacionais
Texto Curto

03

Instalação de órgãos

O aeroporto precisa instalar infraestrutura no setor de desembarque internacional para abrigar operações da PF, Receita, Anvisa e Vigiagro
Texto Curto

04

Aval de órgãos

PF, Receita, Anvisa e Vigiagro precisam aprovar e atestar que o espaço permite as operações
Texto Curto

05

Homologação da Anac

Após tudo isso, a Anac homologa o aeroporto e o designa como internacional
Texto Curto

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