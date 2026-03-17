Valorização

Gol destaca pontos turísticos do Espírito Santo em nova aeronave

Boeing 737-800 recebeu pintura especial em homenagem ao Estado e passa a exibir ícones como o Convento da Penha e a Pedra Azul

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:05

O Convento da Penha é um dos ícones da identidade capixaba em aeronave da Gol Crédito: Morgan Spotter

A Gol Linhas Aéreas agora leva o Espírito Santo em rotas que cruzam o país. Pontos turísticos do Estado estão em destaque em uma nova aeronave: o Boeing 737-800 recebeu pintura especial e passa a exibir ícones como o Convento da Penha e a Pedra Azul.

A aeronave temática faz parte da iniciativa “Conheça o Brasil: Voando” e, segundo a Gol, celebra as riquezas turísticas do Espírito Santo em um momento de forte expansão no Estado: no 4º trimestre de 2025, a companhia registrou crescimento de 26,5% em suas operações na região.

Idealizada pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a iniciativa visa reunir esforços do governo federal e da iniciativa privada para desenvolver ações voltadas ao estímulo às viagens no Brasil, à democratização do acesso à aviação civil e à redução do custo operacional das empresas aéreas.

Para a construção visual da nova aeronave, que leva também o selo do governo do Espírito Santo e da Secretaria de Estado do Turismo Turismo, foram selecionados ícones que traduzem a identidade capixaba. A arte aplicada na fuselagem apresenta ilustrações do Convento da Penha acompanhado de palmeiras, o salto de uma baleia jubarte representando a fauna costeira e a Pedra Azul, desenhada com a "ponta do lagarto" em evidência.

Boeing 737-800 foi adesivado como parte da iniciativa 'Conheça o Brasil: Voando' Crédito: Morgan Spotter

A Gol pontua que a concepção e o design da plotagem do Boeing 737-800, PR-GUH, foram criados pelo Hub Criativo da companhia, e a aplicação da arte sobre a aeronave foi desenvolvida e executada pela equipe de engenharia da Gol Aerotech.

"Esta é a sexta aeronave da Gol que celebra destinos brasileiros dentro da campanha 'Conheça o Brasil: Voando'. Anteriormente, a companhia já apresentou pinturas personalizadas em seus aviões com elementos dos estados do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco/Fernando de Noronha e, ao final de 2025, do Paraná. Todas destacam características que exaltam elementos importantes da cultura e do turismo de cada região", afirma a empresa.

O governador Renato Casagrande (PSB) brinca que o Espírito Santo foi o segredo mais bem guardado do Brasil por anos.

"Agora, vemos o turismo em nosso Estado crescer vertiginosamente. Como sempre destaco, turismo é um projeto de governo e um Estado só recebe visitantes se tiver saúde, segurança e infraestrutura de qualidade. O Aeroporto de Vitória teve seu melhor ano de passageiros em 2025 e vimos a malha aérea em nosso Estado aumentar", valoriza.

Casagrande acrescenta que ter essa parceria com a Gol e ver pontos turísticos capixabas na aeronave é motivo de orgulho. "Vamos seguir investindo para construir um Espírito Santo melhor a cada dia para os capixabas, pois com a casa arrumada, podemos receber quem vem nos visitar", reforça o governador.

O secretário de Turismo, Victor Coelho, acrescenta que a adesivação do Boing 737-800 é uma forte afirmação da identidade capixaba e uma vitrine do Estado nos céus do Brasil. "A aeronave também destaca o posicionamento ‘Encontre-se’, conceito que convida o turista a se reconectar consigo mesmo por meio das experiências de natureza, cultura, gastronomia e diversidade que o Estado oferece”, afirma.

Para a vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais da Gol, Renata Fonseca, a aviação é um importante motor de desenvolvimento regional. "A iniciativa ‘Conheça o Brasil: Voando’, construída em parceria com o poder público e a Abear, mostra como a união de esforços fortalece o turismo, movimenta a economia local e amplia o acesso dos brasileiros ao transporte aéreo. Ao homenagear o Espírito Santo em uma de nossas aeronaves, reforçamos nosso compromisso com a conectividade e com o crescimento dos destinos do país”, conclui.

Com informações da Gol Linhas Aéreas

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