Home
>
Economia do ES
>
STJ decide em abril se linhas da Itapemirim podem passar para Águia Branca

STJ decide em abril se linhas da Itapemirim podem passar para Águia Branca

Operações da viação capixaba que faliu estão com transportadora paulista por meio de arrendamento, e há uma discussão sobre manter o contrato ou fazer um novo processo

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de março de 2026 às 12:27

Viação Itapemirim leiloa imoveis e frota de ônibus para recuperação judicial.
Viação Itapemirim leiloa imoveis e frota de ônibus para recuperação judicial. Crédito: Viação Itapemirim (Divulgação)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou para 7 de abril a retomada do julgamento iniciado em fevereiro para decidir se a Suzantur seguirá no controle das linhas da Itapemirim ou se será aberto um novo processo de arrendamento, que pode levar a Águia Branca a assumir as operações.

Recomendado para você

Operações da viação capixaba que faliu estão com transportadora paulista por meio de arrendamento, e há uma discussão sobre manter o contrato ou fazer um novo processo

STJ decide em abril se linhas da Itapemirim podem passar para Águia Branca

A unidade de fertilizantes da Adufértil, de um grupo de Singapura, e a chinesa GWM foram atraídas pelos portos. Às vésperas do fim dos benefícios fiscais, infraestrutura é a saída para a economia do ES

Novos investimentos chegam observando potencial logístico do ES

Com aumento das importações e custo mais baixo para a indústria com a fruta de fora, agricultores do Espírito Santo dizem que renda caiu e já há até casos de desistência do plantio

Morango do Egito derruba preços e deixa fruta do ES menos competitiva

Em setembro de 2025, a corte havia atendido a um pedido da Suzantur e mantido a transportadora paulista com as operações da Itapemirim. Na prática, a decisão do ministro relator Sérgio Kukina derrubou uma medida do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Leia mais

Imagem - Buser vence Águia Branca na Justiça e poderá continuar operando

Buser vence Águia Branca na Justiça e poderá continuar operando

No entendimento do TJSP, o prazo de arrendamento da Suzantur já havia se esgotado e era necessário iniciar um novo processo, avaliando propostas de outras empresas, como a Águia Branca, que chegou a anunciar que iria começar a operar as linhas da Itapemirim em outubro.

Caso as negociações fossem reabertas, a Águia Branca poderia assumir o controle das linhas, uma vez que ofereceu pagar mais aos credores da Itapemirim do que a Suzantur estava pagando.

O STJ, então, marcou o início do julgamento para fevereiro, para decidir se confirmaria a decisão do ministro relator de manter as operações com a Suzantur ou se prevaleceria a decisão do Tribunal de Justiça paulista de reabrir as negociações.

Em 2 de março, no entanto, o ministro Benedito Gonçalves pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo. Assim, não houve uma decisão e o magistrado teve mais 10 dias para se debruçar sobre o caso.

Na última quarta-feira (11), a corte colocou o julgamento novamente em pauta. A expectativa é que a decisão seja tomada pela Primeira Turma na sessão de 7 de abril, marcada para as 14h.

Julgamento do caso Itapemirim é marcado para 7 de abril no STJ
Julgamento do caso Itapemirim é marcado para 7 de abril no STJ Crédito: STJ

Entenda a negociação

Mesmo com a falência decretada em 2022, as operações da Itapemirim continuam ativas. Isso porque os serviços foram arrendados para a Suzantur em 2023. Dessa forma, parte dos recursos arrecadados com as vendas de passagens é convertida em pagamentos aos credores da marca capixaba que faliu.

A expectativa, no entanto, era encerrar o arrendamento e promover o leilão definitivo de todos os bens da Itapemirim. Ocorre que diversos recursos na Justiça têm atrasado essa negociação, e a viação paulista acabou tendo o controle das operações da viação prorrogado.

Sem leilão, o arrendamento continua e a Suzantur paga o equivalente a R$ 200 mil aos credores. Por ser uma marca conhecida nacionalmente e com 125 linhas, as operações da Itapemirim chamaram atenção de outras empresas do mercado de transporte rodoviário, como a Águia Branca.

O grupo capixaba ofereceu até R$ 36 milhões por ano — o equivalente a R$ 3 milhões por mês — caso assumisse as operações no lugar da Suzantur, o que agradou aos credores.

A Suzantur, no entanto, alega que investiu recursos ao longo dos últimos anos na aquisição de novos ônibus e recorreu para continuar no controle das linhas da Itapemirim, o que levou o caso ao STJ.

Leia mais

Imagem - Google Maps passa a chamar ex-BR 101 de Avenida Mestre Álvaro na Serra

Google Maps passa a chamar ex-BR 101 de Avenida Mestre Álvaro na Serra

Imagem - Justiça determina que Leopoldo e coronel Ferreira não tenham contato em quartel

Justiça determina que Leopoldo e coronel Ferreira não tenham contato em quartel

Imagem - Leopoldo está em cela individual e afastado de outros presos no Quartel da PM

Leopoldo está em cela individual e afastado de outros presos no Quartel da PM

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

STJ Transporte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais