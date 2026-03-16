Google Maps passa a chamar ex-BR 101 de Avenida Mestre Álvaro na Serra

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:49
Para quem usa o Google Maps para se locomover, a ferramenta atualizou o nome do trecho da BR 101 que passava por dentro da Serra. Agora, o segmento é chamado de Avenida Monte Mestre Álvaro. A mudança decorre do processo de municipalização da rodovia, finalizado em fevereiro.
Pela ferramenta de localização, é possível ver que o trecho com o novo nome vai das imediações do viaduto de Carapina até a região de Nova Carapina I. No entanto, a extensão municipalizada é maior que isso e vai de Jacuhy, no Contorno de Vitória, até a intersecção com o Contorno do Mestre Álvaro, próximo ao Posto 5 Estrelas.
Com a municipalização, a prefeitura assumiu a administração de cerca de 30 km do trecho da BR 101 que cortava a cidade. Agora, sob a gestão da prefeitura, o segmento torna-se uma avenida. A rodovia, por sua vez, passou a ser o Contorno do Mestre Álvaro, que ficou com a Ecovias Capixaba na administração.
Esse processo de municipalização foi finalizado em fevereiro, quando o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) transferiu o trecho da rodovia para a prefeitura. Antes disso, a Ecovias havia devolvido o segmento à União e se comprometido a administrar o Contorno do Mestre Álvaro.
Com o trecho de mais de 30 km sob sua gestão, a prefeitura planeja uma série de intervenções:
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