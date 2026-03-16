Mudança

Google Maps passa a chamar ex-BR 101 de Avenida Mestre Álvaro na Serra

Com municipalização concluída, rodovia passou a ser uma avenida administrada pela prefeitura e deve passar por intervenções nos próximos meses

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:49

Google Maps muda nome da BR 101 para Avenida Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Google Maps

Para quem usa o Google Maps para se locomover, a ferramenta atualizou o nome do trecho da BR 101 que passava por dentro da Serra. Agora, o segmento é chamado de Avenida Monte Mestre Álvaro. A mudança decorre do processo de municipalização da rodovia, finalizado em fevereiro.

Pela ferramenta de localização, é possível ver que o trecho com o novo nome vai das imediações do viaduto de Carapina até a região de Nova Carapina I. No entanto, a extensão municipalizada é maior que isso e vai de Jacuhy, no Contorno de Vitória, até a intersecção com o Contorno do Mestre Álvaro, próximo ao Posto 5 Estrelas.

Com a municipalização, a prefeitura assumiu a administração de cerca de 30 km do trecho da BR 101 que cortava a cidade. Agora, sob a gestão da prefeitura, o segmento torna-se uma avenida. A rodovia, por sua vez, passou a ser o Contorno do Mestre Álvaro, que ficou com a Ecovias Capixaba na administração.

Esse processo de municipalização foi finalizado em fevereiro, quando o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) transferiu o trecho da rodovia para a prefeitura. Antes disso, a Ecovias havia devolvido o segmento à União e se comprometido a administrar o Contorno do Mestre Álvaro.

Com o trecho de mais de 30 km sob sua gestão, a prefeitura planeja uma série de intervenções:

Correção do traçado do viaduto de Carapina, que deixará de direcionar o trânsito na pista central e o passará para a marginal

Criação de uma via exclusiva para ônibus, no estilo BRT, até a Avenida Eldes Scherrer

Construção de baias para ônibus

Restrição do tráfego de caminhões das 6h às 9h e das 17h às 19h

Instalação de semáforos inteligentes e com inteligência artificial aplicada

Substituição dos radares do Dnit pelos da prefeitura

⁠Construção de um mergulhão na Avenida dos Metalúrgicos

Construção de ciclovia

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