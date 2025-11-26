Responsável pela BR 101, Ecovias assume Contorno do Mestre Álvaro, na Serra

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:20
A concessionária Ecovias Capixaba, responsável pela administração da BR 101 no Espírito Santo, agora é a nova gestora do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. A partir desta quarta-feira (26), a empresa passa a operar, no trecho de pouco mais de 18 quilômetros, com guinchos, ambulâncias, veículos de inspeção e monitoramento 24 horas por dia.
A novidade foi firmada após a assinatura de transferência da administração do contorno, feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) para a concessionária na terça-feira (25).
“Com isso, o trecho entre o Km 0 e o Km 18,6 será incorporado à área de concessão e receberá todos os serviços operacionais oferecidos aos usuários da BR-101 ES/BA pela Ecovias Capixaba. Além disso, a concessionária se torna responsável pela conservação do trecho, que inclui a roçada e a revitalização da sinalização horizontal e vertical e das defensas metálicas. Nesta mesma data, o trecho urbano da BR 101 na Serra, localizado entre os quilômetros 247,8 e 278,3, deixa de ser administrado pela concessionária e fica sob responsabilidade do Dnit”, informa a Ecovias.
Segundo Roberto Amorim Junior, diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, a gestão do Contorno do Mestre Álvaro é fruto de um trabalho de planejamento intensificado nos últimos três meses.
No período, foi instituído um grupo de trabalho envolvendo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Ministério dos Transportes, a Ecovias Capixaba, a Prefeitura da Serra e o Dnit para garantir que todas as definições técnicas, operacionais e administrativas fossem tomadas de forma integrada.
“Com essa mudança, todos os recursos previstos no nosso contrato passam a atuar no Contorno do Mestre Álvaro. Isso inclui atendimento pré-hospitalar, guinchos leves e pesados, veículos de inspeção, monitoramento e todo o trabalho da nossa Gerência de Atendimento ao Usuário. O objetivo é ampliar a segurança e a fluidez dos deslocamentos”, afirma Amorim.
Conforme prevê o contrato de concessão da BR 101 no Estado, agora que assume a gestão do Contorno do Mestre Álvaro, a Ecovias Capixaba tem três meses para realizar um levantamento das condições do trecho e definição das ações e cronograma para adequação aos parâmetros exigidos pelo contrato de concessão, que inclui intervenções para a melhoria da segurança viária e preservação ambiental, e apresenta-lo à ANTT.
“No entanto, ações imediatas, como de adequação da sinalização, já poderão ser realizadas”, divulga a empresa.
