Empresa vai representar o ES em evento nacional de games no Ceará

Representantes da Mito Games embarcam rumo a Fortaleza com mais de 50 projetos de tecnologia na bagagem para apresentar de 3 a 7 de dezembro

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 16:13

Marcelo Herzog e Rafael Lontra, representantes da Mito Games Crédito: Divulgação

Fundada em Vitória, a empresa Mito Games vai representar o Espírito Santo no Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MIC BR), a ser realizado em Fortaleza, no Ceará, de 3 a 7 de dezembro. O evento é considerado um dos mais relevantes do país para os setores da economia criativa.

Marcelo Herzog, CEO da Mito, foi aprovado em um processo seletivo do Ministério da Cultura (MinC) para representar empresas seniores de desenvolvimento de jogos na ocasião. Enquanto isso, o diretor de produto da empresa, Rafael Lontra, vai ministrar uma palestra com detalhes sobre o interesse do mercado nos projetos de gamificação.

Entre os objetivos do MIC BR 2025, estão a internacionalização da produção cultural brasileira, a profissionalização de agentes culturais e criativos e o networking entre profissionais da área.

Para Marcelo, a participação da empresa capixaba representa diversos ganhos, como visibilidade nacional e internacional e o fortalecimento da economia criativa do Espírito Santo.

“Estar entre os selecionados para o MICBR nos coloca em evidência perante público especializado e a presença de uma empresa do Espírito Santo em destaque traz repercussão regional e pode estimular outras startups e iniciativas de jogos no Estado”, diz o CEO.

Estande da Mito Games na Brasil Game Show 2025, realizada em São Paulo Crédito: Divulgação

No mercado desde 2016, a Mito Games é especializada em desenvolvimento de softwares e jogos digitais focados em entretenimento e tópicos educativos, além de projetos de realidade aumentada.

No portfólio, a empresa tem lançamentos como o Planet Sea, que trata de conscientização por praias mais limpas; o Tupi: A Lenda de Arariboia, que fala sobre um guerreiro indígena expulso de suas terras e que luta por refúgio; e o Lincoln Rhyme Experiencie, em que o jogador atua como um detetive contra um serial killer. Ao todo, são mais de 50 projetos desenvolvidos e mais de 100 mil usuários das criações capixabas.

