Home
>
Economia do ES
>
Empresa vai representar o ES em evento nacional de games no Ceará

Empresa vai representar o ES em evento nacional de games no Ceará

Representantes da Mito Games embarcam rumo a Fortaleza com mais de 50 projetos de tecnologia na bagagem para apresentar de 3 a 7 de dezembro

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 16:13

Marcelo Herzog e Rafael Lontra, representantes da Mito Games
Marcelo Herzog e Rafael Lontra, representantes da Mito Games Crédito: Divulgação

Fundada em Vitória, a empresa Mito Games vai representar o Espírito Santo no Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MIC BR), a ser realizado em Fortaleza, no Ceará, de 3 a 7 de dezembro. O evento é considerado um dos mais relevantes do país para os setores da economia criativa.

Recomendado para você

Representantes da Mito Games embarcam rumo a Fortaleza com mais de 50 projetos de tecnologia na bagagem para apresentar de 3 a 7 de dezembro

Empresa vai representar o ES em evento nacional de games no Ceará

Anúncio foi feito pelo Ministério dos Transportes na manhã desta terça-feira (25), quando foi apresentada a carteira de projetos ferroviários de 2026

Edital para construção de ferrovia entre ES e RJ será lançado em março

A nova loja deve ter 2 mil m² de área de venda e 100 vagas de estacionamento. Grupo tem mais de 300 unidades e o quarto maior faturamento entre os supermercados do Brasil

Rede Gazeta fecha acordo com BH e parque gráfico dará lugar a supermercado

Marcelo Herzog, CEO da Mito, foi aprovado em um processo seletivo do Ministério da Cultura (MinC) para representar empresas seniores de desenvolvimento de jogos na ocasião. Enquanto isso, o diretor de produto da empresa, Rafael Lontra, vai ministrar uma palestra com detalhes sobre o interesse do mercado nos projetos de gamificação.

Entre os objetivos do MIC BR 2025, estão a internacionalização da produção cultural brasileira, a profissionalização de agentes culturais e criativos e o networking entre profissionais da área.

Para Marcelo, a participação da empresa capixaba representa diversos ganhos, como visibilidade nacional e internacional e o fortalecimento da economia criativa do Espírito Santo.

“Estar entre os selecionados para o MICBR nos coloca em evidência perante público especializado e a presença de uma empresa do Espírito Santo em destaque traz repercussão regional e pode estimular outras startups e iniciativas de jogos no Estado”, diz o CEO.

Leia mais

Imagem - Edital para construção de ferrovia entre ES e RJ será lançado em março

Edital para construção de ferrovia entre ES e RJ será lançado em março

Estande da Mito Games na Brasil Game Show 2025, realizado em São Paulo
Estande da Mito Games na Brasil Game Show 2025, realizada em São Paulo Crédito: Divulgação

No mercado desde 2016, a Mito Games é especializada em desenvolvimento de softwares e jogos digitais focados em entretenimento e tópicos educativos, além de projetos de realidade aumentada.

No portfólio, a empresa tem lançamentos como o Planet Sea, que trata de conscientização por praias mais limpas; o Tupi: A Lenda de Arariboia, que fala sobre um guerreiro indígena expulso de suas terras e que luta por refúgio; e o Lincoln Rhyme Experiencie, em que o jogador atua como um detetive contra um serial killer. Ao todo, são mais de 50 projetos desenvolvidos e mais de 100 mil usuários das criações capixabas.

Leia mais

Imagem - Black Friday: Procon-ES alerta para golpes e monitora 'maquiagem' de preços

Black Friday: Procon-ES alerta para golpes e monitora 'maquiagem' de preços

Imagem - Tarifaço de Trump: saiba o que foi liberado e o que ainda continua taxado

Tarifaço de Trump: saiba o que foi liberado e o que ainda continua taxado

Imagem - Governo do ES e exportadores comemoram retirada de tarifas sobre café

Governo do ES e exportadores comemoram retirada de tarifas sobre café

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Empresário Jogos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais