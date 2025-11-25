EF 118

Edital para construção de ferrovia entre ES e RJ será lançado em março

Anúncio foi feito pelo Ministério dos Transportes na manhã desta terça-feira (25), quando foi apresentada a carteira de projetos ferroviários de 2026

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:28

O Ministério dos Transportes bateu o martelo e vai lançar o edital para a construção da EF 118, ferrovia que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro, em março de 2026. O leilão foi estimado para um intervalo de 100 dias e deverá ser realizado em junho. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (25), em Brasília, durante a apresentação da carteira de projetos ferroviários para o próximo ano.

Há duas semanas, reportagem de A Gazeta já havia apontado que acordos feitos pelo governo federal a partir de renovações antecipadas de outros trechos ferroviários poderiam garantir mais de R$ 4 bilhões para viabilizar a construção da EF 118, como parte do Anel Ferroviário Sudeste, ligando Santa Leopoldina, na Região Serrana capixaba, ao Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro.

Esse trecho, conforme o anúncio dos projetos apresentados pelo ministro Renan Filho nesta terça, é classificado como Fase 1 (obrigatória). O outro traçado, dentro do Rio de Janeiro, é a Fase 2, com investimento adicional.

As duas fases de implementação da EF 118 somam mais de 500 quilômetros de ferrovia entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro Crédito: Pixabay

"O Anel Ferroviário Sudeste vai ligar a malha da Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM) até a MRS. Isso criaria uma infraestrutura muito importante porque hoje, no Brasil, um porto premiado é quando nele chega uma ferrovia. O Porto do Açu, por exemplo, tem uma das maiores infraestruturas portuárias do mundo, mas não tem ferrovia. Então, a EF 118 resolveria a situação do Açu, e também de todos os portos do Sul do Espírito Santo e do Norte do Rio de Janeiro, além de criar a possibilidade da malha que chega a Santos se conectar a todos esses portos", destaca Renan Filho.

Além do leilão do Anel Ferroviário Sudeste, outros sete deverão ser realizados ao longo de 2026 no país e mais um em março de 2027, com investimento estimado em R$ 140 bilhões e R$ 600 bilhões injetados no sistema ferroviário nacional. Os editais serão lançados todos este ano, com leilão sempre no intervalo de 100 dias, na seguinte ordem:

Corredor Minas-Rio (janeiro)

Anel Ferroviário Sudeste (março)

Malha Oeste (abril)

Corredor Leste-Oeste (maio)

Ferrogão (junho)

Malha Sul - Corredor Paraná-Santa Catarina (setembro)

Malha Sul - Corredor Rio Grande (setembro)

Malha Sul - Corredor Mercosul (setembro)

Extensão Norte - Ferrovia Norte Sul (dezembro)

Considerando as duas fases de implementação da EF 118, serão mais de 500 quilômetros de ferrovia, conectando o Espírito Santo ao Rio e, de lá, a outros Estados.

A carteira de projetos apresentada pelo Ministério dos Transportes integra a primeira política nacional de outorgas ferroviárias, que prevê novos trilhos e recuperação de trechos a fim de colocar o país em um novo patamar de investimento, com recuperação do setor, mais competitividade e eficiência logística na economia brasileira.

