Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Renan Filho responde presidente da Vale sobre ferrovias no ES: "está mais otimista do que eu"

Ministro dos Transportes esteve no Espírito Santo para inaugurar a duplicação de um trecho da BR 101, o primeiro depois da repactuação do contrato

Vitória
Publicado em 21/10/2025 às 18h28
Renan Filho
O ministro do Transporte, Renan Filho, durante cerimônia de entrega do trecho duplicado da BR-101. . Crédito: Carlos Alberto Silva

Na última sexta-feira (17), quando esteve no Espírito Santo para o Pedra Azul Summit, da Rede Gazeta, o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, se disse otimista com uma solução na renegociação das renovações de duas ferrovias - Carajás e Vitória-Minas - entre a mineradora e o governo federal. "As conversas estão andando, estou otimista com uma solução".

Quatro dias depois da declaração de Pimenta, quem passou pelo Estado foi o ministro dos Transportes, Renan Filho, responsável por tocar a conversa com a Vale. Questionado sobre o tema, ele não deixou por menos. "Ele está mais otimista do que eu. É importante que a Vale se esforce para termos um entendimento, seria muito importante para destravar esta importante intervenção de infraestrutura".

Veja também

A conversa de Casagrande com o presidente da Vale
"Preocupa a insensibilidade da Vale com um compromisso assumido com o ES”, dispara Casagrande

O ministro refere-se ao projeto da EF 118, projeto de ferrovia ligando Vitória à Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A engenharia financeira original montada pelo governo federal é a seguinte: a Vale pagaria alguns bilhões de reais a mais ao governo federal pela renovação antecipada de Carajás e Vitória-Minas, assinada lá em 2021, e parte desse dinheiro, cerca de R$ 2 bi, viria para dar viabilidade econômica à concessão da EF 118, que deve ser ofertada à iniciativa privada em 2026.

"O que eu posso dizer a você é que o leilão da EF 118 vai sair e que a Vale tem a obrigação de fazer o trecho entre Santa Leopoldina e Anchieta. Sobre Carajás e Vitória-Minas, o tema está no TCU. Estamos sempre abertos a negociar, mas não houve acordo. Como são ativos do governo federal, podemos caminhar para um novo leilão", disse Renan Filho.

Veja também

Imposto sobre herança só vai mudar em 2027 no Espírito Santo
Frisa anuncia investimento de R$ 55 milhões e muda perfil da fábrica de Colatina
Samarco marca data para anunciar retomada de 100% e investimento bilionário no ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Espírito Santo Vale SA Ferrovia Estrada de Ferro Vitória a Minas Ministério dos Transportes ES Sul Infraestrutura Renan Filho

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.