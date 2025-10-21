Rodovias

Duplicação de trecho da BR 101 na Serra será entregue até o fim do ano

Entrega deve acontecer cerca de oito meses antes do previsto, de acordo com a concessionária, em anúncio feito durante entrega de 7 km de obras de duplicação da rodovia entre Guarapari e Anchieta

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 18:14

Trecho da BR 101 entre os quilometros 242 ao 247na Serra, deve ter entrega antecipada Crédito: Divulgação/ Ecovias Capixaba

A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelas obras de duplicação da BR 101, afirmou que até o fim do ano inaugura o trecho de cinco quilômetros na Serra, entre os quilômetros 242 e 247, próximo à praça de pedágio da cidade. A afirmação foi dada durante evento de inauguração de um trecho de sete quilômetros de duplicação da rodovia, entre Guarapari e Anchieta, no Espírito Santo, nesta terça-feira (21).

A entrega marca o início da duplicação no trecho Norte da BR 101 e está sendo antecipada em alguns meses. Segundo o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, a previsão inicial é que fossem liberadas em agosto de 2026.

Também está em andamento a duplicação entre Alfredo Chaves e Iconha (km 357 ao 373).

“Formaremos um único corredor duplicado que vai da Praça de Pedágio na Serra até o município de Iconha. Estamos falando em mais de 100 km de pista duplicada já até o final do ano. Seguindo nesse ritmo, em agosto de 2028 teremos um corredor contínuo, ainda maior, com mais de 200 km de duplicação, que vai ligar o trevo de João Neiva ao trevo de Safra”, afirmou Amorim.

Participaram do evento, realizado na Serra, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande; o ministro dos Transportes, Renan Filho; o diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Sampaio; o CEO da EcoRodovias, Marcello Guidotti; o diretor-geral de Concessões da EcoRodovias, Luis Alberto Lodi; o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, e o prefeito da Serra, Weverson Meireles, além de outras autoridades dos poderes Executivo e Legislativo.

O novo trecho inaugurado compreende o segmento entre os quilômetros 347 e 354, que recebeu novas pontes sobre o Rio Grande e o Rio Benevente, retorno em nível e um viaduto de acesso à comunidade de Jabaquara, além de melhorias estruturais que ampliam a segurança e a fluidez do tráfego.

Trecho inaugurado: km 347 ao 354 (entre Guarapari e Anchieta) Crédito: Divulgação/Ecovias capixaba

Com isso, a velocidade máxima permitida passou de 60 km/h para 80 km/h. Com essa entrega, o trecho entre os quilômetros 335 e 357,7 — que totaliza 22 quilômetros de pista duplicada — está agora totalmente duplicado.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou a importância da infraestrutura viária do Espírito Santo e para os demais estados e ressaltou a importância dos investimentos da concessionária para alavancar o desenvolvimento do estado. “Não há outro espaço senão a gente, nessa relação do poder público com a iniciativa privada, em contratos de concessão, para entregar aquilo que a população espera dos contratos”, disse.

O governador Renato Casagrande afirma que o estado vive um momento de virada. “Nós tivemos o sonho de ter uma infraestrutura melhor para fazer jus ao nosso desenvolvimento e a gente vê isso hoje sendo resolvido”.

Já o diretor-geral da ANTT, Guilherme Theo Sampaio, destacou que o objetivo do trabalho é garantir a melhor prestação de serviços aos usuários. “Até o final do ciclo de sete anos, 70% da BR-101 vai estar duplicada. Isso quer dizer mais emprego, quer dizer renda, desenvolvimento, e sobretudo, para o usuário, isso quer dizer maior fluidez e mais garantia de eficiência”.

