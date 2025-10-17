A conversa de Casagrande com o presidente da Vale

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, almoçaram, nesta sexta-feira (17), no Palácio Anchieta. No cardápio principal duas ferrovias: EF 118 e o ramal da Vitória-Minas entre João Neiva e Aracruz (que a faz conexão com os portos da região). "A conversa foi boa. A Vale está dialogando com o governo federal e as coisas estão caminhando", disse o governador.

Sobre a EF 118, Casagrande ouviu de Pimenta que Vale e governo federal voltaram a renegociar a renovação antecipada das ferrovias Carajás e Vitória-Minas, que pode injetar cerca de R$ 2 bilhões na EF 118, que visa ligar VItória ao Rio de Janeiro, margeando vários portos, de Rio e Espírito Santo, ao longo de seus quase 500 quilômetros. "O debate não está parado, várias reuniões estão acontecendo e o objetivo é fechar isso o quanto antes. O governo federal quer levar o projeto da EF 118 ao TCU (Tribunal de Contas da União) ainda em outubro, saindo o acordo com a Vale, facilita tudo", explicou Casagrande.

O governador aproveitou para falar sobre o ramal Piraqueaçu (João Neiva - Aracruz), que faz parte da Vitória-Minas, com Pimenta. "É um trecho de 46 quilômetros que faz a ligação com o hub portuário que está se desenvolvendo em Aracruz, portanto, fundamental para nós, mas que está ultrapassado, precisa de investimentos da ordem de R$ 500 milhões. É um investimento que viria de uma parceria da Vale com a VLI (concessionária responsável pela Ferrovia Centro Atlântica). O presidente entendeu e se disse disponível para auxiliar. A conversa foi boa, se mostrou interessado em ajudar a resolver as questões apresentadas, finalizou.

Pimenta está no Espírito Santo para participar, nesta sexta-feira, do Pedra Azul Summit, encontro organizado pela Rede Gazeta.

Gustavo Pimenta, presidente da Vale, com o governador Renato Csagrande. Crédito: Secom-ES

